Legendárne trackball myšky vstali z mŕtvych. Novinka MX Ergo je netradične prevedený kúsok od Logitechu

Keďže ešte stále existuje pomerne veľa priaznivcov takzvaných trackball myšiek k osobným počítačom, Logitech vyrukoval s niečim, čo ich teraz nepochybne poteší. Novinka s názvom MX Ergo kombinuje priemyselný dizajn, vysokú ergonómiu a predovšetkým naozaj netradičné prevedenie, čiže nie je pre každého.

Guľôčka na realizáciu pohybu nie je tentokrát umiestnená v spodnej, ale na vrchnej časti konštrukcie, aby sme ju mohli ovládať prostredníctvom nášho palca. Z toho teda logicky vyplýva, že samotná myška počas toho, ako ju používame, svoje pôvodné miesto nemení.

