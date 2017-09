Nestačí ti 4K rozlíšenie? Sharp prinesie na pulty obchodov 70-palcový televízor so super jemným 8K obrazom

HD, Full HD, 2K, 4K a už pomaličky prichádza rad aj na 8K, hoci obsahu v tak vysokom rozlíšení zatiaľ veľa neexistuje. Japonský výrobca spotrebnej elektroniky vyrukoval s televízorom, aký len tak hocikde nenájdete. Novinka od Sharpu vyniká samotným obrazom, pretože ponúka enormne jemné rozlíšenie a uhlopriečku o veľkosti 70 palcov, a to vrátane podpory pre čoraz populárnejší HDR obsah.

SHARP AQUOS 8K world’s first 8K TV will roll out starting from this October https://t.co/JyfyKidvCa pic.twitter.com/BQ7gEOOb7D