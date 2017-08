PSH odpovedá Hugovi Toxxxovi plnohodnotou skladbou Ticho. Orion a Vladimir 518 vyjadrujú svoj pohľad a symbolicky vypúšťajú holuba

Českou rapovou scénou už zopár týždňov otriasa konflikt, ktorý sa nečakane zrodil v pražskom BiggBoss. Začalo to príspevkami na sociálnych sieťach od Jamesa Cole a Huga Toxxxa, kde vyjadrovali svoju nespokojnosť s pôsobením v prítomnosti ostatných členov a súčasne samotným smerovaním labelu ako takého. Práve druhý menovaný nahral chvíľu na to disstrack na producenta PSH - Mike Trafika, ktorému venoval celú skladbu aj s vizuálom, kde okrem iného páli mixtape, na ktorom má vlastné slohy. Je zaujímavé sledovať, že ani jedna zo strán v skutočnosti úplne netuší, čo presne sa stalo, teda minimálne to nedokážu vysvetliť.

Beef vyvrcholil pred pár dňami vďaka Toxxxovej priateľke, ktorá zrazu dostala pocit, že je v ohrození a napísala o tom nie úplne objektívny príspevok na svoj facebook. Nerátala totiž s tým, že PSH, ktorí práve točili klip, majú k dispozícii kameru a celý incident si budú môcť fanúšikovia pozrieť aj z druhej strany. Každý teda už má možnosť utvoriť si obraz na základe konkrétnych dôkazov, skutkov, vyjadrení či mlčania.

Dnes zároveň PSH predstavuje plnohodnotnú skladbu Ticho, ktorá je venovaná práve Hugovi Toxxxovi. Chalani zvolili oldschoolovú hudobnú produkciu, do ktorej povedali snáď všetko, čo mali na srdci. Viac už hádam dodávať nie je potrebné, a tak doplníme len toto pravdepodobne posledné vyjadrenie od BiggBoss: “Tímto to pro nás končí a nehodláme se k ničemu nadále vyjadřovat. Ale i tak v nás zůstává smutek ze ztráty kamarádů, stejně tak šok z jejich neschopnosti rovnýho chování, i vykalkulovanýho profitování z rozsévání nenávisti. Ale dobře. Zde je track a videoklip, my se vracíme zpět k tomu co nás naplňuje nejvíc, a to je práce a hudba.”