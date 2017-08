Youtuberi spravia pre sledovanosť naozaj čokoľvek. Tento Slovák držal 12 hodín banán v zuboch kvôli prekonaniu svetového rekordu

O tom, že každý priemerný Youtuber by bol ochotný pre pár tisíc views naviac ochotný stratiť súdnosť, už asi pochybovať nemusíme. Žiaľ sa nám táto skutočnosť potvrdila už veľakrát a výnimkou samozrejme nie sú ani slovenskí tvorcovia. Zároveň je pravdou, že aj samotní konzumenti tohto obsahu najčastejšie nepatria medzi náročných, keďže k internetu má dnes prístup aj množstvo detí do dvanásť rokov. Čas trávia práve na Youtube, kde na nich číha množstvo nástrah a medzi nimi aj Fifqo s viac než stotisíc odoberateľmi. Jeho kanál už na prvý pohľad nenesie žiadny edukatívny obsah, skôr naopak.

Pred pár dňami sa rozhodol, že jeho publikum si zaslúži vidieť, ako sa na dvanásť hodín zahryzne do banánu. A samozrejme si to cele aj natočil. Vraj dovtedy existoval niečo viac ako štvrhodinový svetový rekord, no úprimne asi nie je veľká pravdepodobnosť, aby išlo o oficiálnu záležitosť. Veľavravné sú aj komentáre v diskusii pod videom, z ktorých dokážete veľmi rýchlo a presne určiť priemerný vek subscriberov. K nám sa tento klenot dostal cez navrhované videá v bočnom paneli a ja pevne verím, že Youtube čo najskôr zabudne, do akých útrob internetu sa mi podarilo dostať.