Niektoré otázky ťa isto nachytajú.

Ako sa v jednej známej pesničke spieva „let's talk about sex baby,“ aj my sa ideme porozprávať o sexe – v podobe kvízu. Vieš napríklad, proti ktorej sexuálne prenosnej chorobe je dobré sa očkovať a ktorá metóda je najlepšia prevencia nechceného tehotenstva? Toto sú veci, ktoré by mal vedieť každý sexuálne aktívny jedinec.

Zaujímavosti o sexe sa dozvieš nielen v našom kvíze, ale napríklad aj v českom komediálnom seriáli Sex O'Clock z dielne Voyo Originál. Seriál sa zameriava na dospievanie, rodinné vzťahy, hľadanie vlastnej identity a otvorene rieši sexuálne témy.

Po úspešnej prvej sérii dorazila 1. novembra na streamovaciu platformu prvá epizóda novej série, ktorá je plná nečakaných zvratov, drám, vtipných príhod, ale aj tabuizovaných tém. „V druhej sérii sa rieši napríklad závislosť na porne, partner vo veku rodičov, konsenzuálny sex s autoritou, mobil a súkromie a ďalšie veci,“ vysvetľuje kreatívna producentka Voyo Marta Fenclová.