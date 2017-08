Slon sa rozbehol a udupal lovca k smrti. Aj keď ide o tragédiu, na internete nemajú ľudia pre chlapíka veľa pochopenia

Profesionálny lov zvierat v rôznych afrických krajinách je legálnou záležitosťou, ak má človek potrebné povolenia, avšak po morálnej stránke považujú ľudia športových lovcov za odporných jedincov. Loviť ohrozené a vzácne zvieratá len kvôli trofeji, to práve nie je najlepším príklad mierumilovného spolunažívania a konzervácie jednotlivých druhov, a tak sa to vypomstilo aj jednému argentínskemu lovcovi. Jose Monzalvez sa s partiou lovcov vybral do Namíbie, aby si domov odniesol trofej slona, čo sa mu nielenže nepodarilo, ale domov už neodišiel ani on.

Slona lovil v súkromnej rezervácii aj s potrebnými povoleniami, lenže zvieraťu sa na druhý svet bez boja odchádzať nechcelo. 46-ročný lovec sa v jednej chvíli ocitol priamo pred slonom, ktorý zacítil príležitosť a prekvapený lovec už nestihol vystreliť. Obrovské zviera ho udupalo na smrť a napriek tomu, že ide o tragédiu a strata každého ľudského života je smutnou záležitosťou, ľudia na internete nemali pre 46-ročného lovca veľké pochopenie. Nejde dokonca ani o prvého lovca, ktorého tento rok udupal slon na smrť, pretože pred pár mesiacmi sme písali o tom, ako ďalší profesionálny lovec prišiel o život po tom, čo naňho slon spadol.

