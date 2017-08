Na súboj Mayweathera a McGregora niekto stavil 880-tisíc dolárov. Stávku nezvládol spracovať ani systém v kasíne

Už len 11 dní nás delí od najväčšieho súboja v histórii, v ktorom sa proti sebe postavia Floyd Mayweather s Conorom McGregorom, a v zámorí začínajú padať aj hriešne vysoké sumy na stávkach. V kasíne v meste Las Vegas prijali zatiaľ najvyššiu stávku na celý súboj v hodnote 880-tisíc dolárov, pričom jej zadávateľ chcel zostať v anonymite. Svoje státisíce stavil na výhru Mayweathera, či už knockoutom alebo na body, a ak americký boxer zaknihuje svoje 50 víťazstvo v kariére, stávkar zarobí slušných 160-tisíc dolárov.

Tiket z kasína South Point Casino dokonca museli zaregistrovať hneď dvakrát, pretože systém, na ktorom miestne stávkovanie funguje, nedovoľuje výplatu vyššiu ako 1 milión dolárov a pri stávke 880-tisíc mala výplata dosahovať až 1 milión a 40 tisíc dolárov. Problém bol napokon vyriešený rozdelením celej stávky na dve menšie v hodnotách po 440-tisíc. Stávkové kancelárie a kasína v štáte Nevada informujú aj o tom, že až 95 percent stávok bolo umiestnených na výhru McGregora, takže írsky bojovník jednoznačne svojich fanúšikov motivoval.

