Muž si kúpil Ferrari 430 Scuderia za 290 000 eur, no dlho mu nevydržalo. Po menej ako hodine zostalo po havárii na nespoznanie

Keď si kúpite nové auto, okamžite si ho chcete ísť vyskúšať a zistiť, čo všetko dokáže a ak je tým autom Ferrari 430 Scuderia v hodnote 290 000 eur, potom sú takéto chúťky ešte niekoľkonásobne väčšie. Môže sa však stať, že vodič precení svoje schopnosti a svojho nového tátoša nedokáže ešte plne ovládať a potom sa takýto moment končí nehodou, v tých najhorších prípadoch aj smrťou na strane vodiča.

Neznámy muž si doprial Ferrari 430 Scuderia za desiatky tisíc eur, no netrvalo ani hodinu a jeho nové auto zostalo na nerozpoznanie. Našťastie, vodič vyviazol z nehody len s menšími zraneniami a modrinami, no utrpeli hlavne jeho oči, keď museli vidieť Ferrari v takom stave. Keď sa na miesto nehody dostali záchranári, nemohli uveriť vlastným očiam, že vodičovi skoro nič nie je a keď sa ho následne policajti opýtali, aké to bolo auto, iba sucho odpovedal: "Ferrari, bol som si pre neho iba pred hodinou." Pravdepodobne si poviete, že za nehodou stojí príliš vysoká rýchlosť, no všetko nasvedčuje tomu, že to nie je pravda. Policajti vyspovedali mnohých očitých svedkov a podľa ich výpovedí prišli k záveru, že vysoká rýchlosť nie je dôvodom nehody.