"Slovenským vysokým školám chýba 10-tisíc študentov, ktorí by mali v septembri nastúpiť do prvých ročníkov"

Štúdium na vysokej škole na Slovensku je kapitola sama o sebe. Argumetov, prečo sa vzdelávať a naopak nevzdelávať na domácich univerzitách je síce mnoho, no keď sa zameráme na tie nadpodstatnejšie faktory, väčšinou nám vyjde, že najlepšou voľbou je utiecť preč. Ak študentovi záleží na úrovni vzdelania, podstatne objektívnejšom hodnotení a následom uplatnení, len veľmi málo slovenských škôl by vo finálnom výbere ostalo. Všetky tieto skutočnosti sa v konečnom dôsledku odrážajú aj v samotných číslach, ktoré sú doslova katastrofálne.

V aktuálnom roku bolo zatiaľ podaných približne 43-tisíc prihlášok, no pochopiteľne si drvivá väčšina študentov skúša minimálne dve a viac škôl. Odhadom sa teda o štúdium na výške zaujíma 20-tisíc denných aj externých študentov, školy však majú v pláne prijať ešte o viac ako 10-tisíc viac. No a žiaľ, ako už dobre vieme, rátať nemôžeme ani so zahraničnými žiakmi, keďže aj v tejto štatistike sme hlboko pod priemerom Európy. Na rad teda prichádzajú krajné riešenia. Katedry predĺžili možnosť podania prihlášok a momentálne sa môžeš prihlásiť ešte na zhruba 50 fakúlt, čo je približne polovica všetkých fakúlt na Slovensku. Plné počty majú zatiaľ len IT fakulty a medicína. A ak ešte náhodou stále patríš medzi tých, ktorí sa nevedia rozhodnúť, skús si napríklad pozrieť sériu videí z našej dielne, v ktorej sme navštevovali slovenské výšky a zisťovali, ako vyzerá štúdium u nich.