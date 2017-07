Veľké gesto Saganovho tímu Bora. Každé ráno mechanici pripravujú Peťov bicykel na štart, aby rozhodcom ukázali, čo si o nich myslia

Peťo Sagan si už dva týždne užíva slnečné letné lúče so svojou manželkou, pretože po 4. etape Tour de France ho rozhodcovia pretekov diskvalifikovali. On ich rozhodnutie prijal, aj keď s ním nesúhlasil, a nič iné nezostávalo po neúspešných protestoch ani jeho tímu Bora-Hansgrohe, ale práve nemecký tím nášho cyklistu posiela celým pretekom symbolickú správu každý deň pred štartom etapy. Na svojom Facebooku Bora zverejnila video, v ktorom opisuje, ako sa každé ráno dostáva do rúk mechanikov Saganov bicykel a pripravujú ho na štart etapy, ako keby bol Peťo stále pripravený naskočiť do súťaže. Ráno by si ho mohol objaviť pri tímovom autobuse a Bora chce v jeho pripravovaní pokračovať až do konca celých pretekov, aby rozhodcom ukázala, čo si o ich rozhodnutí myslí. Peťo už síce na Tour skončil, ale v srdiach fanúšikov stále preteká a je skvelé, že ho podporuje aj vlastný tím.

