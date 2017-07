Poruchy zraku trápia aj známe osobnosti. Nevyhli sa im Mila Kunis ani Justin Bieber

Zrak potrebujeme všetci, a to takmer pri každej našej aktivite. Hoci si to neuvedomujeme, naše oči pracujú s nami po celý život, a preto je dôležité im venovať naďalej náležitú pozornosť. Bohužiaľ, niektoré ochorenia nevieme celkom dobre ovplyvniť a nepomáha nám k tomu ani dnešná uponáhľaná doba plná elektroniky. Každým rokom čoraz viac ľudí vyhľadáva očných lekárov, aby im pomohli s ich ťažkosťami. Poruchy zraku sa nevyhýbajú ani slávnym osobnostiam.

Zelený zákal (glaukóm) je súhrnné označenie pre choroby oka, ktoré majú za následok poškodzovanie zrakového nervu. Najčastejšie ho spôsobuje vysoký vnútroočný tlak, ktorý tlačí na zrakový nerv a spôsobuje tak zúženie zorného poľa, stratu priestorového videnia a napokon až úplnú slepotu.Ochorenie sa síce nedá vyliečiť, no jeho priebeh sa pri včasnom zistení a nasadení liečby môže spomaliť či zastaviť špeciálnymi očnými kvapkami, laserovou operáciou alebo chirurgickým zákrokom. O ťažkostiach s ním by vám vedel porozprávať líder skupiny U2, spevák Bono Vox.

Šedý zákal (katarakta) je očné ochorenie, ktoré spôsobuje stratu priehľadnosti šošovky oka. Šošovka sa postupne kalí a farbí dožlta či dosiva. Do oka sa tak nedostáva dostatok svetla potrebného pre tvorbu ostrého a správne farebne interpretovaného obrazu. Šedý zákal sa časom zhoršuje a ak sa neodstráni, môže prerásť až do slepoty. Operácia býva prvou voľbou už v ranom štádiu ochorenia, v prípade jej odkladania hrozia vážnejšie predoperačné i pooperačné komplikácie. Pritom ide o pomerne jednoduchý výkon, ktorý každoročne podstupujú milióny ľudí. Nevyhla sa mu ani herečka Mila Kunis.

Krátkozrakosť (myopia) je chybou refrakčného systému oka, ktorá spôsobuje zlé videnie do diaľky. Naopak, blízke predmety do určitej vzdialenosti vidí krátkozraký človek veľmi dobre a ostro. Krátkozrakosť korigujú mínusové dioptrické okuliare s rozptylnými sklami, ktoré zabezpečujú, že lúče sa stretávajú priamo na sietnici, kde vzniká ostrý obraz. Okuliare či šošovky síce dokážu zlepšiť zrak, no v mnohých prípadoch sú veľmi obmedzujúcou pomôckou. Jednoznačne najvýhodnejšou a trvalou možnosťou korekcie krátkozrakosti je laserová operácia očí. Touto poruchou trpí, napríklad, aj spevák Justin Bieber.

Keratokonus predstavuje vrodené ochorenie rohovky, ktoré sa prejavuje jej postupným stenčovaním a vyklenutím do kužeľovitého tvaru. Príčinou je oslabenie rohovkového tkaniva. Príznakmi keratokonu sú problémy pri šoférovaní, čítaní, zdvojené či tieňované videnie. Čím skôr sa ochorenie prejaví, tým je väčšia pravdepodobnosť jeho postupu a aj potreba začatia liečby. Zvyčajne sú keratokonom zasiahnuté obe oči, ale v rozličnej miere a ochorenie postupuje zväčša len do 40. roku života. Presná príčina ochorenia nie je známa, liečbou sa keratokonus dokáže iba zmierniť či stabilizovať. Na počiatočné zmierenie problémov so zrakom sa používajú okuliare, resp. šošovky, v pokročilom štádiu rohovkové implantáty alebo transplantácia rohovky. S týmto ochorením bojoval ešte niekoľko mesiacov pred zimnou olympiádou vo Vancouveri aj americký bobista Steve Holcomb. Aj vďaka úspešnej liečbe mohol v Kanade oslavovať zisk bronzovej medaily.

