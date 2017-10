Hyundai postavil svoj prvý pekelný hot-hatch. Má 2-liter, 275 koní a vydarený dizajn

Hyundai naplnil sľuby a po niekoľkých upútavkách predstavil svoj vôbec prvý hot-hatch. Pochopiteľne, reč je o zástupcovi nižšej strednej triedy, a teda novom i30 N. Kórejský pekelný hatchback tak vstupuje do nemilosrdných vôd, kde s dodatkom N odkazuje na vývojové centrum značky Namyang a zároveň aj okruh Nürburgring, kde bola novinka vo veľkom testovaná. Ako uvádza samotná automobilka, i30 N je údajne vyvíjané nanovo úplne od podlahy, čo sa má odzrkadliť nielen na podvozku, ale aj riadení a v konečnom dôsledku, veľké veci sa odohrali aj pod kapotou. Podľa predpokladov sa do motorového priestoru nasťahoval 2-litrový štvorvalec, pričom na výber budú hneď dve výkonnostné verzie. Štandardom bude výkon 184 kW / 250 koní a 353 N.m, v ponuke však bude aj vyhotovenie Performance s výkonom 202 kW / 275 koní. V oboch prípadoch bude maximálna rýchlosť na úrovni 250 km/h, zatiaľ čo akcelerácia z 0-100 km/h potrvá N-ku 6,4 respektíve 6,1 sekundy.

O sprevodovanie sa stará výhradne 6-stupňová manuálna prevodovka, zákulisné informácie ale hovoria aj o dvojspojkovej prevodovke, ktorá by mala prísť neskôr. Samozrejme, poháňané sú výhradne predné kolesá, pričom v prípade verzie Performance dostanete nielen väčšie brzdy, 19" disky obuté do Pirelli P-Zero pneumatík, ale aj elektronický samosvorný diferenciál. Hyundaj následne informuje aj o vyladenom výfukovom systéme, ktorého súčasťou bude klapka, tešiť sa tak máme na prenikavý zvuk. Exteriér zdobia mohutnejšie blatníky, súčasťou bodykitu sú viaceré aerodynamické prvky, no a celkový dizajn dotvárajú aj efektné červené detaily. Čo vy na to, myslíte, že Kórejčania zamútia vodu medzi hot-hatchmi?

