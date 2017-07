Slovenskí žiaci sa viac nebudú musieť učiť písať písaným písmom. Ministerstvo školstva zrušilo sporné nariadenie

Jednou z prvých vecí, ktoré sa deti po nástupe do školy učia, je písanie. Vo väčšine prípadov je prirodzené, že z pôvodne písaného písma si študent navykne písať tlačeným, no veľmi často používa oba typy súčasne, čo nezriedka vedie k nečitateľnosti napísaného textu. V Česku sa rozhodli tento fakt zmeniť. V roku 2010 tak uzrelo svetlo sveta písmo Comenia Script. V porovnaní s nám dobre známym písaným písmom umožňuje deťom písať rýchlo, čitateľne a zároveň im zjednodušuje prácu s textom. Kým u našich susedov sa stihlo v priebehu niekoľkých rokov rozšíriť na podstatnú časť škôl, u nás je jeho používanie ešte stále v plienkach, aj keď je potrebné dodať, že sa to každoročne zlepšuje. A to aj napriek tomu, že tlačené písmo je pre deti so špecifickými poruchami ako dysgrafia či dyslexia jednoduchšie na používanie. Okrem toho, písmo našich študentov nie sú schopní prečítať ani v zahraničí.

O to viac nepríjemne v máji šokovala správa, že sa ministerstvo školstva rozhodlo zmeniť tzv. Štátny vzdelávací program - základný dokument, podľa ktorého školy učia, a v rámci jeho nového dodatku prikázať školám, aby študentov učili písať písaným písmom. Dovtedy si pritom školy mohli učiť, aký typ písma budú v rámci výuky používať. Sporný dodatok sa takmer okamžite dostal do nemilosti odbornej aj laickej verejnosti, ktorá svoj nesúhlas vyjadrila v petícii. Jej autori okrem iného argumentovali aj tým, že podobné nariadenie, s ktorým ministerstvo prišlo, sa vo svojej podstate zhoduje s Výnosom Ministerstva školstva a národnej osvety z roku 1932. Odborníci pritom už vyše dve dekády upozorňujú na potrebu zmeny výuky písania, a to zvlášť v posledných rokoch.

Minister školstva Peter Plavčan však včera zo svojich požiadaviek ustúpil a oznámil, že naďalej ostáva v platnosti sloboda škôl vybrať si, akým typom písma chcú učiť písať svojich študentov. Zaujímavé pritom je, že nariadenie malo vstúpiť do platnosti bez predchádzajúcej odbornej diskusie. Odvolával sa pritom na odporúčanie expertov zo Štátnej školskej inšpekcie, ktorá však akúkoľvek podobnú požiadavku odmietla. Je na zamyslenie, či diskusia o správnom písaní na školách je to najdôležitejšie, čo v súčasnosti trápi slovenské školstvo. Čo za najväčší problém považujete vy? Podeľte sa s nami v komentároch.