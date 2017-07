Páry, ktoré si spolu vypijú, sú vo vzťahu spokojnejšie a zostávajú dokopy dlhšie, tvrdia výskumníci

Dvojice v dlhodobých vzťahoch musia od začiatku dbať na to, aby v nich vládla vzájomná tolerancia a dôvera, pretože inak nemajú šancu na úspech. Existuje množstvo zaručených receptov na to, ako zo svojho vzťahu spraviť stabilnejší a vyrovnaný zväzok, avšak s jedným zaujímavým zistením prišli aj vedci, ktorí skúmali vplyv alkoholu na vývoj vzťahov. Výskumníci do svojej štúdie, publikovanej v žurnáli The Journals of Gerontology Series B: Psychological Series, zahrnuli 4864 ľudí v manželstvách v 2767 pároch, ktoré spolu prežili viac ako 33 rokov. Dve tretiny zo skúmaných ľudí stále žili vo svojom prvom manželstve a otázky, ktoré im výskumníci pokladali, neboli až také zložité. Zistiť chceli najmä to, koľkokrát do týždňa partneri pili alkohol, koľko ho na jedno posedenie zvládli vypiť a potom nasledovala aj otázka o tom, či svojho partnera považujú za kritického a náročného.

Výsledky štúdie ukázali, že páry vo veku nad 50 rokov vykazovali väčšiu spokojnosť a vyššiu kvalitu vzťahu, ak si obaja partneri vypili, alebo ak obaja partneri abstinovali. Všetko sa zmenilo, ak jeden z partnerov pil alkohol a ten druhý zostával triezvy, pretože zo strany triezveho partnera zvyčajne prichádali sťažnosti a výčitky. Veľký vplyv malo spoločné pitie alkoholu najmä na ženy, u ktorých bola vyššia pravdepodobnosť, že nahlásia zníženú kvalitu svojho vzťahu, ak ich manžel pil alkohol, ale zvýšenú kvalitu v prípade, že alkohol pijú obaja. Štúdia prišla aj na to, že nezáleží na tom, koľko alkoholu spolu dvojica vypije, ide len o samotný akt pitia. Výskumníci predpokladajú, že vplyv alkoholu na spokojnosť vo vzťahu vyplýva najmä z faktu, že ak si občas vypijú obaja partneri, trávia spolu oveľa viac času a budujú či udržiavajú si vzájomné spojenie, ktoré je tak veľmi dôležité pre zdravý vzťah. Samozrejme, treba si dávať pozor aj na to, či jeden alebo obaja partneri alkohol nezačnú akceptovať až príliš, pretože občasné pitie alkoholu vie veľmi rýchlo skĺznuť k vážnej diagnóze. Ak si ale s partnerom pravidelne doprajete pohár vína, vášmu vzťahu by to malo len prospieť.