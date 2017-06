Obávaného newyorského mafiána, ktorý sa chválil vraždami desiatok ľudí, pustili po 50 rokoch z väzenia. Bol vôbec najstarším väzňom v USA

Donedávna bol ešte stále najstarším väzňom vo všetkých federálnych väzniciach naprieč Spojenými štátmi americkými a aj napriek kariére plnej problémov so zákonom sa napokon za dobré správanie dostal na slobodu. John „Sonny“ Franzese bol a stále je jedným z najvplyvnejších členov newyorskej mafiánskej rodiny Colombovcov, ktorá patrila medzi 5 kultových rodín z podsvetia, a vo väzení sa ocitol už v roku 1967, keď ho sudca poslal na 50 rokov za mreže za bankovú lúpež. V priebehu nasledujúcich desaťročí sa mu však viackrát podarilo vyjsť na podmienku, ale ani to mu nepomohlo a zakaždým skončil opäť vo väzení, odkiaľ konečne nadobro vyšiel pred pár dňami po uplynutí trestu za vydieranie niekoľkých nočných klubov. Do partie s mafiánmi a zločinom sa pritom pridal ešte ako mladý tínedžer a keď potom vstúpil do armády, po pár rokoch ho z nej vyhodili, lebo mal vraj vražedné sklony. Pred súdom čelil obvineniam aj z toho, že v roku 1947 znásilnil čašníčku a v roku 1966 ho dokonca zbavili obvinenia z vraždy.

Mafiánski informátori a policajné zložky vždy tvrdili, že Sonny patril medzi veľkých zabijakov, aj keď sa im ho nikdy nepodarilo zo žiadnej vraždy usvedčiť. Vraj za to môže Sonnyho obľúbená stratégia, pomocou ktorej nechával telá svojich obetí zmiznúť. Najskôr ich v detskom bazéniku rozrezal na menšie časti, potom ich nechal uvariť v mikrovlnke a rozdelil ešte na menšie čiastočky, ktoré potom stačilo vopchať do vriec na odpadky a čin akoby sa odrazu nestal. Sonny sa vraj počas svojho života mal kolegom chváliť, že celkovo zabil až 60 ľudí, čo nie je úplne pritiahnuté za vlasy, ak vezmeme do úvahy jeho dlhoročnú kariéru na čele mafiánskej rodiny. Okrem mafiánskej kariéry investoval svoje peniaze aj do pornografických filmov či nočných klubov. Zaujímavé na jeho kariére boli aj chvíle, keď mal údajne plánovať vraždu svojho vlastného syna, ktorý sa rozhodol pomôcť americkým autoritám a stal sa z neho donášač. Mafián Sonny teraz plánuje zostať žiť u svojej dcéry v newyorskom Brooklyne a všetci jeho rodinní príslušníci sa tešia z toho, že ho majú konečne doma. Aj keď teda Sonny do smrti nezhnil vo väzení za svoje údajné vraždy, celkovo v ňom strávil približne 50 rokov a to už je doba, ktorá na človeku zanechá stopu.

