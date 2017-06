Otestovali sme najlepšie wellnessy v Bratislave a okolí. Tu si oddýchnu aj tí najnáročnejší 

Skôr, ako sa začítaš do nasledujúcich riadkov, by sme ťa radi upozornili, že tento článok je venovaný tým najkvalitnejším wellnessom v Bratislave a okolí. V prípade, že za bazén spolu so saunou zvykneš zaplatiť 10 eur a ani v budúcnosti neplánuješ siahnuť hlbšie do vrecka, radšej tento článok zavri a prečítaj si niečo iné. Pre tých ostatných nám ostáva dodať iba: Poďme na to!

Zlepšenie telesnej a duševnej kondície či dokonalý súlad mysle, duše a tela. Aj takto by sa dalo opísať slovo wellness. Pre niektorých z nás ide o oddych, ktorý si doprajeme párkrát do roka, pre iných naopak o pravidelnú rutinu.

Kvalita wellnessov na Slovensku za posledné roky rapídne stúpla, o čom sa budeš môcť presvedčiť aj v tomto článku. A čo sa rovnako zlepšuje, je fakt, že čoraz viac Slovákov dodržuje správne zásady saunovania sa. Stále sa avšak bohužiaľ nájde pár jedincov, ktorí v saune sedia v prepotených plavkách, ktoré následne doslova “vyperú“ vo vírivke. Nakoľko sa v tomto článku avšak nevenujeme otázke “ako“, ale skôr “kde“, prejdime rovno k veci.

Toto sú tie najlepšie wellnessy v hlavnom meste a jeho okolí, ktoré podľa nás rozhodne stoja za vyskúšanie.

Zion Spa Luxury Grand Hotel River Park

Začneme v širšom centre mesta. V Grand Hoteli River Park na brehu Dunaja sa na 11. poschodí nachádza wellness, ktoré spĺňa tie najvyššie štandardy. Blízka dostupnosť predstavuje veľkú výhodu. V prípade, že prídeš autom, parkovacích miest je dosť v platenej podzemnej garáži.

Čo nám pri návšteve okamžite udrelo do očí, je interiérový dizajn. Je vidieť, že v Zion Spa myslia na každý detail a návštevníkom tu chcú dopriať maximálny komfort. Usmiata slečna na recepcii nás po privítaní odprevadila k šatniam, v ktorých sme si našli papuče, uterák, plachtu a župan.

Keď v Zion Spa v bratislavskom Grand Hoteli návštevník prvýkrát vstúpi do bazénovej zóny, očarí ho hlavne nádherný panoramatický výhľad na Dunaj a okolitú krajinu. A to môžeme naozaj potvrdiť. V hlavnej, väčšej časti, sa nachádza relaxačný bazén s rozmermi 15 x 8 metrov a hĺbkou 1,2 metra. Vedľa bazénu je pre návštevníkov pripravená dostatočne veľká vírivka a celá táto časť je po obvode posiata príjemnými posteľami stvorenými pre oddych.

V menšej, wellnesovej zóne pre dospelých sme vyskúšali perličkovú vírivú vaňu a fínsku a parnú saunu, po ktorej si návštevník môže oddýchnuť v privátnej relaxačnej zóne. V Zion Spa Luxury sme okrem iného natrafili na jednu zaujímavú vychytávku, ktorá nesie názov AlphaSphere. Ide o špeciálne lehátko s viacerými dimenziami, pozostávajúce zo zvukov, svetiel, tepla a vibrácií. To dokopy umožní jedinečnú formu hlbokej relaxácie v spojení s inšpirujúcim účinkom dodávajúcim energiu.

Čo sa rovnako nedá Zion Spa uprieť, je veľká a kvalitne vybavená posilňovňa. Pre návštevníkov je tu pripravených 35 špičkových posilňovacích stanovíšť a 21 kardio trenažérov.

Zion Spa Luxury Grand Hotel River Park

Web

Cena: denný vstup 50 eur (do 6 rokov zdarma, 7-16 rokov s 50% zľavou)

Výhody: dostupnosť, výhľad na Dunaj a okolie

Nevýhody: menšia wellness časť, vyššia cena

Wellness Hotel Zochova chata

Našou druhou zastávkou za dokonalým oddychom sa stal Wellness Hotel Zochova chata. Zrekonštruovaný hotel v nádhernom prostredí Malých Karpát sa nachádza približne 35 kilometrov od Bratislavy, čo v ideálnych podmienkach zaberie 50 minút cesty autom.

Ak sa človek na Zochovu chatu nevyberie v poobedňajšej špičke, cesta sa dá naozaj zvládnuť za trištvrte hodinu. A treba podotknúť, že už samotná jazda je veľkým zážitkom. Nakoľko sa za Modrou stočí do Malých Karpát, priamo z auta si môžeš vychutnávať pohľad na krásnu prírodu a hustý les.

Zochova chata disponuje dostatočným počtom voľných parkovacích miest. Do wellnessu sa vchádza cez vkusne zariadenú lobby plnú dizajnových kúskov, samotná oáza oddychu sa nachádza o poschodie nižšie. Pri vchode do wellnessu si nás podmanila príjemná vôňa, čo bolo jasným signálom, že sme na správnom mieste. Ako uvádza aj webstránka Hotela Zochova chata, vstup do wellness a spa centra je povolený pre deti od 4 rokov. Vstup do saunového sveta je povolený len pre osoby staršie ako 12 rokov.

Dominantným prvkom bazénovej časti je bazén s rozlohou 15x4 metra spolu s vírivkou o veľkosti 16 m2. Pocit jedinečnosti mu avšak dodáva samotný priestor. Ten je z dvoch strán kompletne presklenený a človek má tak pocit, že si vitalizačný efekt vody užíva priamo v srdci prírody. Vizuálne prepojenie s okolitým lesom dokonale zintenzívňuje celý zážitok.

Čo nás očarilo ešte viac, je saunový svet, ktorého vybavenie je na vysokej úrovni. Okrem klasiky ako fínska či parná sauna tu môžeš nájsť aj infra a bylinkovú saunu, Kneippov kúpeľ, tepidárium či lesný chodníček. Nakoľko tu uplatňujú individuálny prístup, návštevníkom radi poradia so správnym postupom pri saunovaní. Príjemným prekvapením bolo zistenie, že sauny sú oknami prepojené s okolitým lesom, čo rovnako pridáva na výslednom zážitku. Navyše, návštevníci wellnessu sa môžu kedykoľvek prejsť z interiéru na jednu z terás či do hotelovej záhrady s jazierkom, kde sa nachádza vonkajšia vírivka a sauna. Tú si je avšak potrebné objednať samostatne vopred.

Wellness Hotel Zochova chata taktiež ponúka široké spektrum masáží a procedúr či privátnu vírivku, kde si nerušene užiješ romantiku vo dvojici. Návštevníkom je k dispozícii aj menšie fitko a telocvičňa.

Wellness Hotel Zochova chata

Web

Cena: 3h vstup 30 eur

Výhody: prepojenie s prírodou, hotelová záhrada, saunový svet

Nevýhody: neplnoletí návštevníci môžu narušiť pokojný zážitok

x-bionic® wellness sphere

Našou poslednou zastávkou sa stal wellness v športovom komplexe x-bionic® sphere v Šamoríne 25 kilometrov od Bratislavy. Cesta z hlavného mesta sem zaberie približne 40 minút. Rovnako ako v predošlom prípade, je dobré vyhnúť sa poobedňajšej špičke, ktorá môže cestu značne predĺžiť.

Samotný športový komplex x-bionic® očarí najmä svojou veľkosťou. Areál, ktorý má viac ako 1 000 000 m2, poskytuje profesionálne podmienky pre výkon 27 olympijských športov. Jednou z jeho častí je aj wellness s názvom wellness sphere, ktoré sme sa rozhodli navštíviť.

Prvým a veľmi dôležitým bodom, ktorý odlišuje tento wellness od tých predošlých v tomto článku je fakt, že celý x-bionic® wellness sphere je bezplavková zóna (návštevník môže na zahalenie využiť plachtu) a vstup je povolený iba osobám starším ako 18 rokov. Hlučné a nedisciplinované deti ti tu zážitok z relaxu teda určite nepokazia.

Wellness o veľkosti 750 m2 je zariadené v modernom štýle, celý interiér má tvar kruhu a zo všetkých wellnessov, ktoré sme testovali, pôsobí najluxusnejšie a najrozsiahlejšie. Človek by to nepovedal, ale naozaj je možné sa tu na chvíľu stratiť. Návštevníci si môžu vybrať zo siedmich druhov víriviek a sáun, z ktorých sa jedna spolu s ochladzovacím bazénom nachádza v exteriéri. Vybavenie wellnessu ďalej zahŕňa dizajnovo prepracovaný Kneippov kúpeľ (najväčší, aký sme kedy videli), turecký kúpeľ Hammam či soľnú jaskyňu. Maximálna kapacita je 35 návštevníkov, čo pri tak veľkom wellnese, akým je x-bionic® sphere zaručí každému požadovaný komfort a nerušený oddych.

V bare je možné osviežiť sa čerstvými šťavami, ovocnou limonádou či malým snackom. My sme vyskúšali tuniakový šalát, ktorý bol vynikajúuci. Wellness sphere rovanko ponúka aj 20 typov masáží či telových procedúr a VIP miestnosť, v ktorej si môžeš užiť privátny zážitok pre dvoch so súkromnou vírivkou. Určite odporúčame.

x-bionic® wellness sphere

Web

Cena: 3h vstup 35 eur (30 eur s vernostnou kartou)

Výhody: pomerne nové, vstup od 18 rokov, ticho

Nevýhody: absencia prírody či výhľadu na okolie

Ktoré wellness sa najviac páči tebe? zobraziť výsledkyskryť výsledky Zion Spa Wellness hotel Zochova chata x-bionic® sphere Zion Spa 24 hlasov Wellness hotel Zochova chata 51 hlasov x-bionic® sphere 64 hlasov