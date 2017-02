Nový iPhone bude mať high-end technológie vrátane bezdrôtového nabíjania. Príde až v troch verziách!

V poradí 10. iPhone príde čo nevidieť a keďže pôjde o zariadenie k 10. výročiu tohto povedzme legendárneho smartfónu, fanúšikovia sú čoraz zvedavší, čo si pre nás Apple prichystá. Bude to niečo špeciálne? Predpokladá sa, že áno, každú chvíľu totiž oblietajú internetový svet nové a nové predpovede spolu s podpultovými informáciami o tom, čo by mal nový iPhone obsahovať. Upozorňujeme, že aj napriek absencii oficiálneho vyjadrenia zo strany kalifornskej spoločnosti, pochádza nasledovná informácia od známeho zdroja, analytika Ming-Chi Kuo-a z KGI Securities, ktorý sa preslávil najmä pre svoju vysokú úspešnosť odhadov. Čo ďalšie sme sa teda dozvedeli?

Po včerajšej správe o skoršom dátume predstavenia údajne spadajúcom na 29. jún spolu s informáciou o cene prekračujúcej 1200 eur a AMOLED displeji sa tak dozvedáme, že nová generácia prelomového smartfónu by sa mala nabíjať bezdrôtovo. Takýto spôsob dopĺňania energia však zahrieva telo telefónu viac než bežný kábel, a preto bude nutné pridať do konštrukcie grafitový plát na zadržanie prebytočného tepla. To by mohlo poškodiť citlivý 3D dotykový modul zabezpečujúci tlakovú vrstvu dotykového panelu. Zosilnená termo-regulácia zvýši cenu komponentu o 5 dolárov a aj to je jeden z dôvodov, prečo bude cena nových zariadení o čosi vyššia. Miesto hliníkovej konštrukcie by mal Apple opäť zvoliť sklenený povrch a vôbec by sme sa nečudovali, keby je pomer displeja k ploche predného panelu vyšší, niekde na úrovni nového Xiaomi Mi Mix.

Okrem iného sa Ming-Chi Kuo tiež nechal počuť, že všetky tri nové iPhony budú ponúkať bezdrôtové nabíjanie, čo znamená, že sa opäť potvrdzuje správa z októbra 2016 hovoriaca o troch uhlopriečkach. Okrem 4,7 a 5,5 palcového iPhonu by sme sa tak mali dočkať zlatej strednej cesty v podobe piatich palcov. Či je to správny krok natoľko rozširovať ponuku zariadení vo firme, ktorá sa dlhú dobu dištancovala pred ponúkaním vôbec dvoch rôznych uhlopriečok, ukážu až predaja. Už teraz sa však nebojíme povedať, že budú vysoké.