Alie a Matej zo Sušienkova: V obchodoch nebola kvalita, stravu pre chlpáčov sme začali vyrábať sami

Ak ti doma spoločnosť robí tvoj štvornohý miláčik, je dosť možné, že si o firme Sušienkovo už počul. Ide o rodinnú firmu, za ktorou stoja Slováci Alie a Matej. V čase, keď si zaobstarali psíka Sušienku, zistili, že bežná strava pre psov dostupná v obchodoch nie je dostatočne kvalitná. A tak sa zrodil biznis, vďaka ktorému dnes zásobujú chlpáčikov po celom Slovensku ale i v Čechách kvalitnými sušienkami, stejkami či konzervami. Ako sa im podarilo vybudovať za pomerne krátky čas takúto úspešnú firmu a akú rolu v tom všetkom zohrali znalosti z online marketingu? To všetko a ešte viac sa dozvieš v našom rozhovore.

Ahojte, mohli by ste sa nám v krátkosti predstaviť a povedať, kto stojí za firmou Sušienkovo?

Naša rodinná firma vznikla pár týždňov po príchode Sušienky, ktorá sa nám priplietla pod nohy. Celé to vzniklo kvôli nej, pre ňu. Neskôr sme si však získali chlpáčov našich priateľov, ich priateľov a dnes sýtime hladné brušká chlpáčov po celom Slovensku, ale i tuto u nás v Česku, kde sídlime a vyrábame všetky naše zdravé fajnotky. Po štyroch rokoch neustálej makačky na sebe a na vytváraní našich fajnotiek sme pred pár týždňami spoločne otvorili našu prvú predajňu – Křupavé místo, ktoré vyňucháte v Prahe. Sušienkovo tvoria títo dôležití ľudia: Alie a Matej - zakladatelia na čele so Sušienkou a Špagetkou, teda chlpáčmi, ktorí toto celé vymysleli. Ďalej je to Lukáš, Saška, Mary, Marek, Adam, Julo, Monika, Mišo, Zuzka, Maťo a Adam.

Ako vznikol tento nápad – predávať sušienky pre štvornohých miláčikov?

S príchodom psa prichádza aj povinné samoštúdium literatúry, kde sme sa okrem iného dozvedeli aj to, čo by mali a nemali jesť, ako funguje metabolizmus chlpáčov a tak ďalej. Tým pádom nám prišlo hlúpe kŕmiť Sušienku piškótami a podobnými zrnnými záležitosťami, ktoré nemajú žiadnu výživovú hodnotu. Keďže sme v ponuke obchodov nenašli žiadne poctivé výrobky, rozhodli sme sa vyrobiť nejaké fajnotky my sami a podarilo sa! Postupne sa po našich kamarátoch a známych rozšírili naše fajnotky až natoľko, že sme si museli založiť vlastnú značku a začali sme šíriť zdravé fajnotky pre širokú verejnosť! A po kom sa nesie celý názov našej značky? No predsa po našej prvej chlpáčke, ktorá toto celé odštartovala, po Sušienke.

Môžete nám opísať, z čoho sa teda tieto sušienky skladajú a pre akých psíkov sú vlastne určené? O ktoré z nich majú vaši zákazníci najväčší záujem?

Naše fajnotky, či už sušienky alebo konzervy, sú primárne zložené z mäsa a to výhradne z voľne žijúcich zvierat. Ďalšie ingrediencie sú ovocie, zelenina, ktoré si sezónne pestujeme my, ľanové semienka, chia semienka, 4 druhy byliniek, amarant či olivový olej z Toskánska. Presne o týchto detailoch je Sušienkovo. V našej ponuke chlpáči nenájdu nič s lepkom, nepoužívame žiadne konzervanty, dochucovadlá, iba veľa lásky a mäsa! V rámci obľúbenosti je ťažké určiť, ktoré sú tie naj, lebo každý chlpáč si obľúbi tú svoju sušienku, stejk, či konzervu. Podľa štatistík však vieme povedať, že zo sušienok vedú LOSIE BOBKY, zo stejkov HOVÄDZINKA a z konzerv ZVERINA. Naše zdravé fajnotky sú určené pre každého chlpáča! Aktuálne s našou ponukou pokrývame aj typ sušienok, ktoré sú vhodné pre chlpáčov s problémami, ako napríklad s pankreasom. Taktiež sú naše holistické konzervy výbornou alternatívou aj pre chlpáčov na barfe (čerstvá surová strava), na cestách, kedy im vieme ponúknuť čo najprirodzenejšiu formu stravy len vo varenej forme, pretože na cestách je surové mäso náchylnejšie, hlavne v teplejšom období.

Čo bolo v začiatkoch budovania vášho biznisu najťažšie?

Biznis nebudujeme, budujeme rodinnú firmu, ktorá má vypovedať nejakú hodnotu, ktorá má okrem náučnosti aj baviť a tešiť. Inak je to makačka, ako každá iná práca. Je ale pravdou, že sa do našej práce vždy všetci tešíme a je to práca snov, takže je jasné, že ak nastanú ťažšie chvíle (práca dlho do noci), zmákneme ich ľavou zadnou!



Vo veľkej miere váš biznis funguje na internete. Mali ste s online predajom už skúsenosti? Išlo skôr o samoučenie, alebo vám niekto pomohol?

Kdeže, skúsenosti sme vôbec nemali. Sušienkovo je o pocitoch. Je super, že sme sa my dvaja s Matejom našli a takto vzájomne sme to vlastne potiahli. Web, fotky, vlastný obsah, spravovanie a komunikácia na sociálnych sieťach - všetko, si vymýšľame a vytvárame my. Samozrejme cestou sme naberali ďalších a ďalších ľudí, ktorí už dnes tvoria súčasť Sušienkova a pomáhajú nám ho dotvárať do podoby, ako ho máte možnosť vidieť dnes.



V čom vidíte výhody v podnikaní online?

Má to svoje výhody, hlavne čo sa týka dostupnosti. Sme k dispozícií v podstate skoro stále. Vieme riešiť veci okamžite a celkovo sa snažíme vyhovieť vo všetkých smeroch. Avšak, má to aj svoje nevýhody, hlavne ak si chcú chlpáči otestovať napríklad naše Clouďácke pelechy. Preto sa tešíme, že k nášmu online podnikaniu pribudol aj náš nový priestor – obchod Křupavé místo (žijeme v Čechách), kde si môžu prísť chlpáči veci nie len ošahať, ale aj otestovať na vlastnej koži!



Je pre vás dôležitý aj online marketing a aktivity na sociálnych sieťach? Aké formy reklamy využívate, aby ste oslovili svojich zákazníkov?

V rámci online marketingu si myslím, že sme ešte stále v plienkach a ešte sa máme čo učiť!

Poďme späť k vašim produktom. Môžu byť vaše sušienky a stejky použité ako náhrada za iný typ jedla alebo skôr ako doplnok?

V prípade sušienok a stejkov ide o doplnkovú stravu. Samozrejme, treba rozlišovať sušienky so stejkom, naše stejky sú čisté mäso, takže ide skôr o proteínovú bombu. Sušienky naopak vyrábame vyvážené (sú vyrobené v pomere 62% - 70% mäsa, zvyšok tvorí ovocie, zelenina, amarant, olivový olej, bylinky, ľanové semienka), takže vedia pomôcť a zasýtiť, aj keď prídu na chlpáča hlady a môžu byť v núdzovej situácií nápomocné. Naše Mäsíčko - konzervy sú určené k dennej spotrebe a sú plnohodnotnou stravou. Všetky tieto informácie chlpáči a páničkovia vždy nájdu na našich obaloch, kde máme presne a jasne určené, o aký typ stravy ide a aká je odporúčaná denná dávka.

Všimli sme si, že okrem sušienok sa vaša ponuka rozšírila aj o ďalšie produkty. Čo všetko teda dnes ponúkate? Na začiatku ste u nás našli iba sušienky - DIVÁ SVIŇA, KRAVINA, LOSIE BOBKY, DIVOČINA, ku ktorým sme prednedávnom pridali BEZMÄSO, ktoré je ako jediné úplne bez mäsa. V tomto prípade nejde o trend, ale o reálny problém, ktorý riešia chlpáči s tráviacimi problémami. Zvyšok našej ponuky jedla tvoria Sušené stejky – Hovädzinka, Morčacinka, Sardinka, Makrela a Treska. Holistické konzervy sú naša aktuálna ponuka, ktorá uzatvára jedlo. Dnes vieme ponúknuť chlpáčom konzervu – Rybacinu, Zverinu a našu novinku Diviaka.

Sú dnes teda ľudia ochotní svojím štvornohým miláčikom priplatiť za kvalitnejšie produkty, ako za tie, čo sú bežne dostupné v supermarketoch?

Ste vy, ľudia, ochotní zaplatiť si za kvalitné produkty pre seba? Úplne rovnaká otázka a keďže ja sama žijem zdravou stravou, odpovedám, áno má to zmysel. Osobne do supermarketu veľmi nechodím. Tuto v Prahe je skvelé žiť, lebo mám možnosť si nakupovať od farmárov, ktorých viem osobne navštíviť. Všetci v našom Sušienkove vymýšľame, ako byť čo najviac zžití s prírodou, pomáhať lokálnym farmárom a podporovať ich. Aj o tomto je naše Sušienkovo. Nie lacno nakupovať a tváriť sa, že sme vymysleli niečo prelomové a špeciálne. Tá špeciálnosť sa ukrýva v ingredienciách, ktoré sú poctivo zozbierané a následne sú naše produkty vyrobené s láskou. Presne to predávame – príbeh, v ktorom Sušienka so Špagetou riešia problémy každodenného života. Pozorujú dianie v našom Sušienkove, vymýšľajú nové príchute, pozývajú chlpáčov na spoločnú behačku, ukazujú páničkom, ako pripraviť zdravšiu večeru pre ich chlpáčov a mnoho ďalšieho.

Veľa mladých dnes rozmýšľa o vybudovaní si vlastného e-shopu, vedeli by ste im dať nejakú radu, kde začať? Nekopírujte, vytvárajte si vlastný obsah, myslite vždy na to, že lenivých ľudí je tu veľa a vy nechcete patriť medzi nich. Tým by som začala ja a držala sa tohto po celý čas, v tomto vidím zmysel a cestu k budovaniu si kvalitného eshopu.

Okrem e-shopu máte aj kamennú prevádzku. Kde vás zákazníci môžu nájsť?

V Decembri sme otvorili našu chrumkavú predajňu s príznačným názvom Křupavé místo. Je to naša predajňa, ktorú sme si opäť do posledného detailu vypiplali a vymysleli tak, aby sme vytvorili príjemné miesto na stretávky pre milovníkov chlpáčov a ich chlpáčov.

Na záver niečo na odľahčenie. Hlavnými maskotmi, alebo ako dokonca uvádzate, majiteľmi vášho obchodu sú, psíci Sušienka a Špagetka. V redakcii sme veľmi zvedaví, ako vzniklo meno Špagetka.

Áno, Sušienka je oficiálnym šéfom našej predajne a všetci ju tak aj berieme. Každé ráno príde skontrolovať každého z nás, a dovolí, aby sme si ju každý poškrabkali a poriadne vymojkali - benefity práce s chlpáčom na pracovisku Špagetka je naopak strážca nášho chrumkavého impéria, tá stráži vždy vo svojom peliešku vchod do predajne a všetko má pod kontrolou. Sú to super ženské plné lásky a nesmiernej vďaky a vždy sa od nich všetci veľa naučíme. A ako vzniklo meno Špagetka? Veľmi jednoducho a jednoznačne, keď som sa na ňu pozrela neexistovalo viac charakteristické meno ako Špagetka. Nech sa dnes ktokoľvek opýta na jej meno, po vyslovení len so smiechom dodávajú, že sme ho trafili úúúplne na 100%.

Alie a Matejovi ďakujeme za rozhovor a držíme im v ďalšom podnikaní palce.