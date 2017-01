Udalosti na cestách, meteorologické výstrahy aj verejná doprava. Slovenská aplikácia O doprave ti nesmie chýbať

Vďaka inteligentným mobilným telefónom vieme behom krátkej chvíle zistiť aj také informácie, aké by sme bez ich užitočnej pomoci nadobudli len s obrovskou námahou. A to navyše úplne všade, kde máme s našim smartfónom stabilné pripojenie k dátovej sieti mobilného operátora. Aplikácia Waze nám napríklad povie, kde konkrétne vznikli dopravné havárie alebo kde stoja hliadky, a s Cestovnými poriadkami máme zase prístup k pravidelne aktualizovaným odchodom či príchodom konkrétnych spojov verejnej dopravy. Problém ale spočíva v tom, že si musíme nainštalovať viacero rôznych aplikácií, pretože ani jedna neponúka podobné informácie na jednom mieste. Teda až doteraz. Čerstvá novinka O doprave kombinuje všetko spomenuté a ešte do toho pridáva meteorologické výstrahy od SHMU vrátane vizuálnych detailov týkajúcich sa slovenských cyklotrás.

Pokiaľ sa niekto pýta, odkiaľ pochádzajú všetky tie kopy dát, tak tie novej aplikácii O doprave zabezpečuje Národný systém dopravných informácií Slovenskej republiky, čo zároveň znamená, že im môžeme bez akýchkoľvek obáv dôverovať. Na hlásení nehôd sa však vie podieľať každý jej používateľ, takže poskytovaným dopravným hláseniam, ktoré okrem iného uvidíme i na integrovanej virtuálnej mape, nebude chýbať ani aktuálnosť. Lokalizácia našej polohy prebieha prostredníctvom GPS antény a pri niektorých cestných úsekoch sú dokonca k dispozícii aj autentické zábery priamo z dopravných kamier. Aplikácia je dostupná úplne zdarma pre dva najrozšírenejšie mobilné systémy Android a iOS.