Podľa expertov by marihuana vo vesmíre pravdepodobne nefungovala. Uvoľnený stav by takmer ihneď pominul

Kedže je tráva na Zemi čoraz populárnejšia, niektorí ľudia už začali uvažovať o jej použití na vesmírnych misiách. Dala sa tak vypracovať štúdia, ktorá mala možnosť fajčenia marihuany vo vesmíre preveriť. Jej výsledky sú známe a pre všetkých milovníkov vesmíru i uvoľnenej mysle máme veľmi smutnú správu.

Vo vedeckej správe publikovanej v odbornom magazíne Brain Structure & Function sa píše, že sa výskumníci najprv zamerali na hipokampus, kde skúmali správanie pyramídových neurónov pod rôznymi podmienkami. Neuróny totiž prenášajú informácie (proces zvaný neurotransmisia), vďaka čomu prichádzajú známe stavy po požití marihuany. Práve spomínaný výskumný tím sa snažil zistiť, ako bude prebiehať prenos informácií po vyfajčení marihuany pod rôznymi podmienkami. Skúšali rôzne biochemické pokusy či dokonca navodzovali predstavy. Neskôr však boli neuróny podrobené radiácii a práve tu nastal ten problém. Neuróny, ktoré majú po marihuane množstvo práce sú vo vesmíre vystavené dávkam slnečnej radiácie a práve tá neurotransmisiu brzdí. Pozorovania sú však rôzne - niektoré zhluky buniek reagovali rýchlo, iné neskôr, pri ďalších zasa účinok marihuany takmer ihneď pominul. Výsledok teda nie je presne známy, no s čistým svedomím môžeme povedať, že je lepšie dopriať si na Zemi. Tam hore by na teba síce pozitívne vplývalo prostredie, radiácia by ti však zážitok veľmi rýchlo ukončila.