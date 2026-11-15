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Poď s nami na warm-up párty pred Pittbulovým koncertom, na ktorú nás pozval Vita Pop.
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Radoslava Juračková

Poď s nami na warm-up párty pred Pittbulovým koncertom, na ktorú nás pozval Vita Pop.

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Poď s nami na warm-up párty pred Pittbulovým koncertom, na ktorú nás pozval Vita Pop. Okrem skvelej zábavy sme sa stretli aj s Pittbulovými tanečníčkami, ktoré nám prezradili, čo majú na práci s ním najradšej.

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