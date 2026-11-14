Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Čo máme na Slovensku lepšie ako zvyšok sveta? 🇸🇰👀
Jedným z našich národných pokladov je určite aj @tatratea_sk, ktorý teraz prichádza s tromi novými príchuťami. 👀🍹
🍫 Cherry & Chocolate 33 %
🫐 Lavender & Blueberry 33 %
🥭 Mandarin & Mango 35 %
Za nás celkom silná trojica. Môžeš ich ochutnať len tak ako shot alebo si z nich namiešať drink. 👀
Novinky už nájdeš aj na tatrateashop.sk a čoskoro budú dostupné aj vo vybraných predajniach.
🔞 Pi s rozumom a až od 18 rokov.
#refreshersk #tatrateaofficial #novinky #prichute
1 / 11