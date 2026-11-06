Zdroj: CIRQUEDUSOLEIL - MARIE-ANDRÉE LEMIRE
Zdroj: REFRESHER - LUKÁŠ TURČAN
Zdroj: CIRQUEDUSOLEIL - MARIE-ANDRÉE LEMIRE
Zdroj: CIRQUEDUSOLEIL - MARIE-ANDRÉE LEMIRE
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: CIRQUEDUSOLEIL - MARIE-ANDRÉE LEMIRE
Zdroj: CIRQUEDUSOLEIL - MARIE-ANDRÉE LEMIRE
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Boli sme sa pozrieť do zákulisia Cirque du Soleil – najväčšieho cirkusu na svete. Táto šou dorazí už 25. – 28. februára 2027 do Tipos Arény v Bratislave. 🎪
👀 Stay tuned! Už čoskoro čakaj na našom profile sériu videí priamo zo zákulisia.