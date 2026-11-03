Feed Explore
Feed Explore Profil
Antonellimu leží svet pri nohách. Pozri si dojímavé videá z detstva,keď o sláve a F1 ešte len sníval
3
3
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otrestujú Refresher Club za 1€
dnes 3. novembra 2026 o 8:00
Čas čítania 0:00

Antonellimu leží svet pri nohách. Pozri si dojímavé videá z detstva,keď o sláve a F1 ešte len sníval

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Články o športe ti prináša Fortuna. Zaregistruj sa a vyber si svoj bonus! chcem bonus
formula, kimi antonelli Zdroj: INSTAGRAM: @F1
Kimi ANtonelli Zdroj: INSTAGRAM: @SRYMOF
Kimi ANtonelli Zdroj: INSTAGRAM: @F1
formula, kimi antonelli Zdroj: INSTAGRAM: @F1
Kimi Antonelli Zdroj: INSTAGRAM: @MERCEDESAMGF1
formula, kimi antonelli Zdroj: INSTAGRAM: @F1
formula, kimi antonelli Zdroj: INSTAGRAM: @F1
formula, kimi antonelli Zdroj: INSTAGRAM: @F1
1 / 8
Odporučil by si článok ostatným?
3
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Fortuna ti prináša radosť z hry a novinky zo sveta športu chcem bonus
Náhľadový obrázok: Instagram: @f1
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ŠPORT OSOBNOSTI ŠPORT
Odporúčame
Ona je gamerka, on má vlastnú firmu. Takto nečakane dopadlo rande na slepo Majke a Martinovi (MENUČKO)
Refresher Club
Sponzorovaný obsah
Ona je gamerka, on má vlastnú firmu. Takto nečakane dopadlo rande na slepo Majke a Martinovi (MENUČKO)
25. 10. 2026 10:30
Petrinu 12-ročnú sestru z okolia Nitry údajne zneužívala jej učiteľka. Refresheru ukázala správy. Žiačke písala, že ju miluje
Refresher Club
Petrinu 12-ročnú sestru z okolia Nitry údajne zneužívala jej učiteľka. Refresheru ukázala správy. Žiačke písala, že ju miluje
včera o 17:00
Rado pracuje s mŕtvolami: Predstavte si, že máte kúsok zhnitého mäsa pár dní v izbe, toto bolo 160 kíl
Refresher Club
Rado pracuje s mŕtvolami: Predstavte si, že máte kúsok zhnitého mäsa pár dní v izbe, toto bolo 160 kíl
včera o 07:19
Slováci ročne prestávkujú na nelegálnych stránkach vyše 300 miliónov eur. CEO DOXXbetu približuje zodpovedné hranie (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Slováci ročne prestávkujú na nelegálnych stránkach vyše 300 miliónov eur. CEO DOXXbetu približuje zodpovedné hranie (ROZHOVOR)
29. 10. 2026 11:10
Erika o tom, aké je to byť nevlastnou mamou: „Si rodina, a zároveň nie si. Rešpektujem, že vážne veci riešia rodičia“
Refresher Club
Erika o tom, aké je to byť nevlastnou mamou: „Si rodina, a zároveň nie si. Rešpektujem, že vážne veci riešia rodičia“
včera o 07:15
Vyber si cestu a nájdi pivo
Sponzorovaný obsah
Vyber si cestu a nájdi pivo
27. 10. 2026 15:50
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
pred 11 minútami
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
pred 3 dňami
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
21. 10. 2026 11:40
Spravodajstvo
Slovensko Politika Krimi Ekonomika
Viac
Robert Fico prichádza o parlamentnú väčšinu. Malatinec sa pridáva k Tarabovi, koalícii zostáva už len 75 poslancov
pred 24 minútami
Korupčný škandál v slovenskom hokeji: Hráč mal ponúknuť súperovi 10-tisíc eur, aby nenastúpil na zápas
pred 31 minútami
V Nepále sa zrazili vrtuľníky
pred 37 minútami

Viac z Šport

Všetko
Lucia Szabová má víťazný debut v UFC! 🇸🇰 Brazílčanku ukončila v treťom kole 🔥
Lucia Szabová má víťazný debut v UFC! 🇸🇰 Brazílčanku ukončila v treťom kole 🔥
pred 3 dňami
Kimi Antonelli je majster sveta vo Formule 1. Stal sa historicky najmladším šampiónom
Kimi Antonelli je majster sveta vo Formule 1. Stal sa historicky najmladším šampiónom
pred 2 dňami
Fanúšikovia rozhodli, Cristiano Ronaldo porazil Messiho a vyhral Zlatú loptu všetkých čias
Fanúšikovia rozhodli, Cristiano Ronaldo porazil Messiho a vyhral Zlatú loptu všetkých čias
29. 10. 2026 17:50
Slovan doplatil na výtržnosti fanúšikov v Ríme. Dostal pokutu 40-tisíc eur a zákaz predaja vstupeniek fanúšikom
Slovan doplatil na výtržnosti fanúšikov v Ríme. Dostal pokutu 40-tisíc eur a zákaz predaja vstupeniek fanúšikom
28. 10. 2026 10:45
Džudistka Vivien Vadovičová vybojovala na olympijských hrách mládeže druhý bronzpre Slovensko
Džudistka Vivien Vadovičová vybojovala na olympijských hrách mládeže druhý bronzpre Slovensko
včera o 18:20
OKTAGON má nového šampióna! Titulový zápas priniesol obrovskú drámu už v prvom kole
OKTAGON má nového šampióna! Titulový zápas priniesol obrovskú drámu už v prvom kole
pred 2 dňami
Viac z Filmy a seriály Všetko
Poznáme víťazný pár 6. série Love Islandu. Kto si odnáša lásku a rozprávkovú výhru? 💖
Poznáme víťazný pár 6. série Love Islandu. Kto si odnáša lásku a rozprávkovú výhru? 💖
včera o 21:15
Zomrel legendárny herec Patrick Stewart
29. 10. 2026 21:28
1
Katniss, Peeta a Haymitch opäť spolu. V prequely na Hunger Games uvidíš aj pôvodné trio
29. 10. 2026 16:31
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
12. 10. 2026 14:39
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
Viac z Krimi a true crime Všetko
Československá sestrička drvila novorodencom hlavy a lámala ruky. Exvyšetrovateľ vysvetľuje, ako odhaliť vraha v nemocnici
Refresher Club
Československá sestrička drvila novorodencom hlavy a lámala ruky. Exvyšetrovateľ vysvetľuje, ako odhaliť vraha v nemocnici
9. 10. 2026 17:00
Záhadná smrť v deň narodenín. Partner Gypsy Rose a otec jej dcéry bol nájdený mŕtvyvo veku 34 rokov
2. 10. 2026 9:56
Rozsekala Lizzie Borden svojich rodičov sekerou? Klamala policajtom a deň pred vraždami zháňala jed. Napriek tomu ju oslobodili
20. 9. 2026 7:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Outfit check z Mercedes-Benz Fashion Live! 🖤
Fashion
pred 31 minútami
Outfit check z Mercedes-Benz Fashion Live! 🖤
pred 31 minútami
Bratislavská Stará tržnica opäť žila módou. MBFL! priniesol prehliadky slovenských návrhárov aj výrazné outfity návštevníkov
V New Yorku sa rozdávali prestížne módne ceny. Tieto outfity celebrít z CFDA Fashion Awards stoja za pozornosť ✨
V New Yorku sa rozdávali prestížne módne ceny. Tieto outfity celebrít z CFDA Fashion Awards stoja za pozornosť ✨
pred hodinou
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
pred 2 hodinami
Antonellimu leží svet pri nohách. Pozri si dojímavé videá z detstva,keď o sláve a F1 ešte len sníval
Antonellimu leží svet pri nohách. Pozri si dojímavé videá z detstva,keď o sláve a F1 ešte len sníval
pred 2 hodinami
Sara Rikas mieri do Prahy.12. decembra ohlásila koncertv pražskom O2 universum
Sara Rikas mieri do Prahy.12. decembra ohlásila koncertv pražskom O2 universum
včera o 22:01
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
pred 3 dňami
Thajské masáže so šťastným koncom. Keď som zisťoval, či salóny ponúkajú aj bonusové služby, začala ma obšťastňovať masérka
Refresher Club
Thajské masáže so šťastným koncom. Keď som zisťoval, či salóny ponúkajú aj bonusové služby, začala ma obšťastňovať masérka
18. 6. 2023 9:30
2
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
Refresher Club
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
pred 2 dňami
Jesenná fashion inspo v podaní Sloveniek a Češiek, ktoré milujú módu a sledujú najnovšie trendy
Jesenná fashion inspo v podaní Sloveniek a Češiek, ktoré milujú módu a sledujú najnovšie trendy
včera o 11:01
Petrinu 12-ročnú sestru z okolia Nitry údajne zneužívala jej učiteľka. Refresheru ukázala správy. Žiačke písala, že ju miluje
Refresher Club
Petrinu 12-ročnú sestru z okolia Nitry údajne zneužívala jej učiteľka. Refresheru ukázala správy. Žiačke písala, že ju miluje
včera o 17:00
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
pred 3 dňami
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
Refresher Club
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
pred 2 dňami
Markéta s Jánom majú na východe mliekareň: Závisť ľudí v dedine ich takmer položila, šanca preraziť do supermarketov je minimálna
Refresher Club
Markéta s Jánom majú na východe mliekareň: Závisť ľudí v dedine ich takmer položila, šanca preraziť do supermarketov je minimálna
29. 10. 2026 8:55
V Bratislave otvorili nový stánok Rožok, ktorý dáva ľuďom druhú šancu. Zamestnáva aj tých, ktorých spoločnosť prehliada
V Bratislave otvorili nový stánok Rožok, ktorý dáva ľuďom druhú šancu. Zamestnáva aj tých, ktorých spoločnosť prehliada
28. 10. 2026 15:10
V pitevni si na zápach a mŕtvych kamarátov vo vreci musia zvyknúť: „Predošlá generácia chlastala, my športujeme“ (Reportáž)
Refresher Club
V pitevni si na zápach a mŕtvych kamarátov vo vreci musia zvyknúť: „Predošlá generácia chlastala, my športujeme“ (Reportáž)
27. 10. 2026 7:00
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
pred 3 dňami
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
19. 10. 2026 14:05
Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
Refresher Club
Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
24. 10. 2026 7:19