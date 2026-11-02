Ako chutí Slovensko? METRO predstavuje regióny očami špičkových šéfkuchárov

Slovenská kuchyňa nie sú len bryndzové halušky či pirohy.
Každý región má vlastné suroviny, chute, postupy aj jedlá, ktoré vznikali z miestnych podmienok a tradícií. Práve túto pestrosť v najbližších mesiacoch ukáže METRO vo svojom projekte Slovenská kuchyňa v modernom šate.
METRO spojilo päť špičkových slovenských šéfkuchárov s piatimi regiónmi, ku ktorým majú osobný vzťah. Každý z nich dostal priestor pozrieť sa na kuchyňu svojho regiónu vlastnými očami a ukázať, čo sa dá vytvoriť zo surovín a chutí, ktoré dobre pozná.
Projekt vznikol z jednoduchej myšlienky – ukázať, aké bohatstvo máme priamo doma a aký potenciál majú slovenské suroviny v rukách profesionálnych kuchárov.
Pre METRO pritom nejde len o sériu receptov. Projekt nadväzuje na jeho dlhodobú podporu gastronómie. Je partnerom nielen pri výbere kvalitných surovín, ale aj pri vzdelávaní, podpore kuchárov a rozvoji gastronomickej kultúry na Slovensku.
Päť regiónov a päť rôznych pohľadov na slovenskú kuchyňu
V nasledujúcich mesiacoch sa projekt postupne pozrie do piatich častí Slovenska – Tatier, Zemplína, Novohradu, Liptova a Podunajska.
Každý región je pritom typický inými surovinami a jedlami. Pod Tatrami sa objavuje hovädzie mäso, divina, huby, lesné plody, ovčie výrobky či slivky. Zemplín je zas spojený s pohánkou, rusínskymi tradíciami, mačankou či holúbkami. Novohrad ukazuje prelínanie slovenskej a maďarskej gastronómie, Liptov jednoduchosť zemiakov, kapusty, bryndze a jahňacieho mäsa a Podunajsko ryby, papriku, kačacinu či údeniny.
Séria však nie je len prehľadom typických slovenských jedál. Ukazuje, ako sa na tradičné chute a suroviny pozerajú dnešní šéfkuchári.
Za receptami stojí slovenská kuchárska špička
METRO do projektu prizvalo 5 šéfkuchárov, ktorí majú k svojim regiónom osobný vzťah. Patrik Pokrývka predstaví Tatry. Pre projekt siahol po hovädzom mäse a pripravil pomaly dusený hovädzí krk so slivkami, petržlenovým pyré a karlovarským knedlíkom s gaštanmi. Ukazuje tak Tatry aj z inej strany než cez ich najznámejšie jedlá.
Jozef Breza, svoj rodný Zemplín predstaví východniarskymi holúbkami, typickými pre svadby či oslavy. Chuť Novohradu predstaví Lukáš Heuser, ktorý sa svojím receptom na hovädzie pliecko s chrenovou omáčkou a domácou kysnutou knedľou, prenesie na nedeľný obed u babky.
Igor Janiga predstaví Liptov inak než cez bryndzu, a to jahňacím plecom so zemiakovou kroketou a nakladaným kalerábom. Sériu zakončí Daniel Tilinger, ktorý Podunajsko predstaví cez rybí paprikáš. „Vôňa mletej červenej papriky a údených klobások – to je pre mňa chuť domova,“ hovorí.
Projekt Slovenská kuchyňa v modernom šate tak nie je len o nových receptoch. METRO ním chce ukázať, že slovenská gastronómia má na čom stavať – na kvalitných domácich surovinách, silných regionálnych tradíciách aj skúsenostiach profesionálov.
Zároveň chce inšpirovať k tomu, aby sme slovenskú kuchyňu nevnímali len cez jej najznámejšie jedlá, ale objavovali aj chute a suroviny regiónov celého Slovenska.