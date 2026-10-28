Feed Explore
Feed Explore Profil
Bratislava budúci týždeň ožije módou. Tieto prehliadky si na MBFL! nemôžeš nechať ujsť
0
0
0
dnes 28. októbra 2026 o 16:00
Čas čítania 0:00

Bratislava budúci týždeň ožije módou. Tieto prehliadky si na MBFL! nemôžeš nechať ujsť

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
petra kovacs Zdroj: INSTAGRAM / @MBFL_BA
Zdroj: @PETRA.MAJTAN, INSTAGRAM/ @PETRA_KUBIKOVA
Zdroj: @SASHATOMANEK, INSTAGRAM/ @JAKUBMATIASOVIC
Zdroj: INSTAGRAM/ @ESTERSABIK
Zdroj: INSTAGRAM/ @LENKASRSNOVA
Zdroj: INSTAGRAM/ @LUKASKRNACWORK
1 / 6
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: instagram / @mbfl_ba
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FASHION FASHION
Odporúčame
Vyber si cestu a nájdi pivo
Sponzorovaný obsah
Vyber si cestu a nájdi pivo
včera o 15:50
V pitevni si na zápach a mŕtvych kamarátov vo vreci musia zvyknúť: „Predošlá generácia chlastala, my športujeme“ (Reportáž)
Refresher Club
V pitevni si na zápach a mŕtvych kamarátov vo vreci musia zvyknúť: „Predošlá generácia chlastala, my športujeme“ (Reportáž)
včera o 07:00
KVÍZ: Máš prehľad o dnešných cenách potravín? Tipni si, koľko stoja bežné veci ako chlieb či kuracie prsia
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Máš prehľad o dnešných cenách potravín? Tipni si, koľko stoja bežné veci ako chlieb či kuracie prsia
21. 10. 2026 14:05
Lucia, Markéta a Klaudia opisujú, ako im preventívka odhalila zmeny na krčku maternice: „Čítať fóra mamičiek bola veľká chyba“
Refresher Club
Lucia, Markéta a Klaudia opisujú, ako im preventívka odhalila zmeny na krčku maternice: „Čítať fóra mamičiek bola veľká chyba“
pred 2 dňami
Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš
Sponzorovaný obsah
Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš
22. 10. 2026 10:00
Odborník na detektor lži: Stres výsledok testu neovplyvní. Najčastejšie za mnou chodia páry s podozrením na neveru (Rozhovor)
Refresher Club
Odborník na detektor lži: Stres výsledok testu neovplyvní. Najčastejšie za mnou chodia páry s podozrením na neveru (Rozhovor)
dnes o 10:30
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
včera o 17:40
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
21. 10. 2026 11:40
KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!
20. 10. 2026 15:00
Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru
19. 10. 2026 9:53
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
16. 10. 2026 13:00
František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA
15. 10. 2026 15:15
Talianska ikona v novom šate. Alfa Romeo odhalila koncept Cuorerosso s pohonom všetkých kolies a výkonom 630 koní
15. 10. 2026 11:40
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
12. 10. 2026 23:02
Spravodajstvo
Politika Krimi Zahraničie Slovensko
Viac
Srbského veľvyslanca na Slovensku vyšetrujú pre marenie volieb. Podozreniu čelí aj minister zahraničia
pred 26 minútami
V Tatrách sa začína zimná uzávera: Od nedele 1. novembra sa zatvárajú štíty aj sedlá, na jednu známu chatu sa už nedostaneš
pred hodinou
Švajčiarskej dedine hrozí katastrofa: Z hory Weisshorn sa môže zrútiť 250-tisíc ton vážiaci ľadovec
pred hodinou

Viac z Fashion

Všetko
Vianoce v štýle Kardashianiek. 🎄 Kim a jej sestry nafotili novú kampaň SKIMS
Vianoce v štýle Kardashianiek. 🎄 Kim a jej sestry nafotili novú kampaň SKIMS
dnes o 11:30
Vo svete plnom AI vytvorila Prada ručne kreslenú animovanú kampaň
Vo svete plnom AI vytvorila Prada ručne kreslenú animovanú kampaň
pred 2 hodinami
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Quiet luxury aj romantika z New Yorku. Pozri si OUTFIT CHECK známych Sloveniek a Češiek so skvelým vkusom
Quiet luxury aj romantika z New Yorku. Pozri si OUTFIT CHECK známych Sloveniek a Češiek so skvelým vkusom
pred 3 hodinami
Slovenský fotograf nafotil obálku Vogue. Modelku mu robila Sylvie z Emily in Paris
Slovenský fotograf nafotil obálku Vogue. Modelku mu robila Sylvie z Emily in Paris
24. 10. 2026 9:45
Od výrazných šperkov po futuristické okuliare. Tieto štýlové doplnky vyzerajú luxusne, no väčšina stojí menej než 20 €
Od výrazných šperkov po futuristické okuliare. Tieto štýlové doplnky vyzerajú luxusne, no väčšina stojí menej než 20 €
včera o 12:30
Viac z ZOOM IN Všetko
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
12. 8. 2026 14:00
Ako ovplyvňuje umelá inteligencia trh? Vysvetlíme ti, ako môžeš využiť „AI bublinu“ vo svoj prospech a čomu sa vyhnúť
27. 8. 2026 13:00
Viac z Zdravie Všetko
Môj partner je narcista a manipulátor. Po päťročnom manželstve som skončila na liekoch a bojím sa odísť. Čo mám robiť?
Refresher Club
Môj partner je narcista a manipulátor. Po päťročnom manželstve som skončila na liekoch a bojím sa odísť. Čo mám robiť?
8. 10. 2026 17:00
Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš
22. 10. 2026 10:00
Adriana si našla hrčku v prsníku: „ Až keď som mala prísť o prsia, som si uvedomila, aká som krásna.“
8. 10. 2026 18:00
Viac z Silné príbehy Všetko
Leela zarába ako učiteľka 3 600 €. Chce sa vrátiť na Slovensko, no na rakúsky systém nedá dopustiť
Refresher Club
Leela zarába ako učiteľka 3 600 €. Chce sa vrátiť na Slovensko, no na rakúsky systém nedá dopustiť
21. 10. 2026 13:31
„S vnukom som ušla z ubytovne plnej ploštíc.“ Ako predaj Nota Bene priniesol Helenke vlastné bývanie
24. 7. 2026 7:00
Karolína utiekla od matky, ktorá ju týrala a čakala koniec sveta: Ako malú ju kŕmila lyžičkou so zvyškami pervitínu (Rozhovor)
2. 9. 2026 7:15

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Michaela Musilová dostala príležitosť letieť do vesmíru. Slovensko môže mať prvú astronautku 🚀
Zaujímavosti
pred 4 minútami
Michaela Musilová dostala príležitosť letieť do vesmíru. Slovensko môže mať prvú astronautku 🚀
pred 4 minútami
Michaela Musilová dostala príležitosť letieť do vesmíru. Slovensko môže mať prvú astronautku 🚀
Bratislava budúci týždeň ožije módou. Tieto prehliadky si na MBFL! nemôžeš nechať ujsť
Bratislava budúci týždeň ožije módou. Tieto prehliadky si na MBFL! nemôžeš nechať ujsť
pred hodinou
V Bratislave otvorili nový stánok Rožok, ktorý dáva ľuďom druhú šancu. Zamestnáva aj tých, ktorých spoločnosť prehliada
V Bratislave otvorili nový stánok Rožok, ktorý dáva ľuďom druhú šancu. Zamestnáva aj tých, ktorých spoločnosť prehliada
pred 2 hodinami
Vo svete plnom AI vytvorila Prada ručne kreslenú animovanú kampaň
Vo svete plnom AI vytvorila Prada ručne kreslenú animovanú kampaň
pred 2 hodinami
Quiet luxury aj romantika z New Yorku. Pozri si OUTFIT CHECK známych Sloveniek a Češiek so skvelým vkusom
Quiet luxury aj romantika z New Yorku. Pozri si OUTFIT CHECK známych Sloveniek a Češiek so skvelým vkusom
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
V pitevni si na zápach a mŕtvych kamarátov vo vreci musia zvyknúť: „Predošlá generácia chlastala, my športujeme“ (Reportáž)
Refresher Club
V pitevni si na zápach a mŕtvych kamarátov vo vreci musia zvyknúť: „Predošlá generácia chlastala, my športujeme“ (Reportáž)
včera o 07:00
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
včera o 17:40
Do McDonald’s sa dnes vracia obľúbená syrová sezóna. 🧀
Do McDonald’s sa dnes vracia obľúbená syrová sezóna. 🧀
dnes o 12:20
Ona je gamerka, on má vlastnú firmu. Takto nečakane dopadlo rande na slepo Majke a Martinovi (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Ona je gamerka, on má vlastnú firmu. Takto nečakane dopadlo rande na slepo Majke a Martinovi (MENUČKO)
pred 3 dňami
Tieto profesie sú podľa expertov najviac ohrozené AI. Jedna schopnosť však bude čoraz vzácnejšia
Sponzorovaný obsah
Tieto profesie sú podľa expertov najviac ohrozené AI. Jedna schopnosť však bude čoraz vzácnejšia
pred 2 dňami
1
Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
Refresher Club
Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
24. 10. 2026 7:19
Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor)
Refresher Club
Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor)
22. 10. 2026 7:00
2
Toto sú najlepšie podniky v Spišskej Novej Vsi a Levoči: Našiel som perfektné bistro, svetovú kaviareň či kúsok Talianska
Refresher Club
Toto sú najlepšie podniky v Spišskej Novej Vsi a Levoči: Našiel som perfektné bistro, svetovú kaviareň či kúsok Talianska
23. 10. 2026 17:00
1
TEST kečupov: Legendárna značka nezískala ani bronz, pri jednom kečupe kolega vravel o „pekle a bolesti“
Refresher Club
TEST kečupov: Legendárna značka nezískala ani bronz, pri jednom kečupe kolega vravel o „pekle a bolesti“
pred 3 dňami
Marek čistí zanedbané byty: Často upratujem ľudské výkaly. U mladej klientky sme našli použité kondómy i obaly od tabletiek „po“
Refresher Club
Marek čistí zanedbané byty: Často upratujem ľudské výkaly. U mladej klientky sme našli použité kondómy i obaly od tabletiek „po“
23. 10. 2026 7:00
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
19. 10. 2026 14:05
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00
Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
Refresher Club
Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
24. 10. 2026 7:19