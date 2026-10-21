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Beánia Ekonomickej univerzity v bratislavskej Refinery Gallery bola opäť jednou z najdivokejších študentských akcií roka.
Moderátor Miri sa opäť chopil mikrofónu, aby zachytil každý kút divokej akcie. V zákulisí vyspovedal hlavné hviezdy večera a mikrofón do rúk dostal raper Similivinlife ale aj zabávači zo Skoncilox.
Popri exkluzívnych rozhovoroch a nefiltrovaných reakciách sme však nazreli aj medzi študentov, ktorí sa prišli rozbiť na parkete a tak osláviť začiatok semestra. Sleduj náš najnovší Backstage z beánie EUBA a zaži neopísateľnú energiu z prvej ruky!