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Celý týždeň som sa stravoval za 25 eur bez polotovarov: Zaskočila ma cena brokolice, bez vajec od svokrovcov by som to nezvládol
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dnes 16. októbra 2026 o 8:58
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Celý týždeň som sa stravoval za 25 eur bez polotovarov: Zaskočila ma cena brokolice, bez vajec od svokrovcov by som to nezvládol

test Zdroj: REFRESHER/ TIMOTEJ GAŠPER
test Zdroj: REFRESHER/ TIMOTEJ GAŠPER
test Zdroj: REFRESHER/ TIMOTEJ GAŠPER
test Zdroj: REFRESHER/ TIMOTEJ GAŠPER
test Zdroj: REFRESHER/ TIMOTEJ GAŠPER
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Náhľadový obrázok: REFRESHER/ Timotej Gašper
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