Feed Explore
Feed Explore Profil
Random snaps, ktoré nás bavia. Maj hezkú nedeľu 🌸⁠
1
1
0
dnes 11. októbra 2026 o 17:45
Čas čítania 0:00

Random snaps, ktoré nás bavia. Maj hezkú nedeľu 🌸⁠

cage game Zdroj: @CAGEGAME_OFFICIAL
travis scott Zdroj: REFRESHER
Refresher Zdroj: REFRESHER
cage game Zdroj: @CAGEGAME_OFFICIAL
random snaps Zdroj: @FREDRICKANDROYSTON
Random snaps Zdroj: REFRESHER
Random snaps Zdroj: @MARIAHCAREY
leo messi Zdroj: @LEOMESSI
random snaps Zdroj: @THOMASLELU
justin timberlake Zdroj: @JUSTINTIMBERLAKE
1 / 10
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Odporučil by si článok ostatným?
1
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Refresher
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZAUJÍMAVOSTI
Odporúčame
Michaela Čobejová zo Sľubu: Na socializmus nemám ani jednu dobrú spomienku. Systém prial charakterovo pokriveným ľuďom (Rozhovor)
Refresher Club
Michaela Čobejová zo Sľubu: Na socializmus nemám ani jednu dobrú spomienku. Systém prial charakterovo pokriveným ľuďom (Rozhovor)
dnes o 07:00
Dominika Karelová o tom, prečo si dala rozpustiť pery, aj ako na dokonalý „clean girl“ look (MAKE UP & GOSSIP)
Sponzorovaný obsah
Dominika Karelová o tom, prečo si dala rozpustiť pery, aj ako na dokonalý „clean girl“ look (MAKE UP & GOSSIP)
4. 10. 2026 18:00
Mladí ľudia z Košíc môžu vytvoriť parlament. Rozhodovať budú až o 1 milióne eur
Sponzorovaný obsah
Mladí ľudia z Košíc môžu vytvoriť parlament. Rozhodovať budú až o 1 milióne eur
29. 9. 2026 10:30
Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, tou prácou sa ani neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
Refresher Club
Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, tou prácou sa ani neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
včera o 17:00
1
Bývalá bacharka: Nadriadení ma riešili, pretože som väzňovi nevydala jedlo po záruke. Odsúdení dostávali stravu zo slizkého mäsa
Refresher Club
Bývalá bacharka: Nadriadení ma riešili, pretože som väzňovi nevydala jedlo po záruke. Odsúdení dostávali stravu zo slizkého mäsa
pred 3 hodinami
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
Sponzorovaný obsah
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
5. 10. 2026 9:40
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
pred 3 dňami
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
6. 10. 2026 11:40
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Spravodajstvo
Slovensko Zahraničie Ekonomika Počasie
Viac
Rodičovský príspevok sa od januára zvýši: Niektorí rodičia môžu dostať takmer 520 eur
pred 2 hodinami
Poslankyňa Lucia Plaváková povedala „áno“ svojej dlhoročnej partnerke
pred 2 hodinami
Hubári, spozornite: Na Slovensku sa objavila invázna huba zo Severnej Ameriky. Odborníci ju našli na východe Slovenska
dnes o 16:03

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Brit vypestoval najťažšiu tekvicu na svete. Váži viac než niektoré autá
Brit vypestoval najťažšiu tekvicu na svete. Váži viac než niektoré autá
dnes o 14:30
Najroztomilejší Halloween v New Yorku. Tompkins Square Park chystá 36. ročník psej prehliadky
Najroztomilejší Halloween v New Yorku. Tompkins Square Park chystá 36. ročník psej prehliadky
včera o 15:01
Zomrela Margaret Hamilton. Žena, bez ktorej by ľudstvo v roku 1969 nepristálo na Mesiaci
Zomrela Margaret Hamilton. Žena, bez ktorej by ľudstvo v roku 1969 nepristálo na Mesiaci
pred 3 dňami
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DIEVČAT: Nútené sobáše sú stále realitou aj pre maloleté dievčatá. Prispieť k zmene môže každý z nás
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DIEVČAT: Nútené sobáše sú stále realitou aj pre maloleté dievčatá. Prispieť k zmene môže každý z nás
dnes o 12:09
Je okej nebyť stále okej 🤍
Je okej nebyť stále okej 🤍
včera o 09:00
Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, tou prácou sa ani neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
Refresher Club
Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, tou prácou sa ani neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
včera o 17:00
1
Viac z Zdravie Všetko
Nedostatok železa môže spôsobiť padanie vlasov, únavu aj brain fog. Ako zistíš, či ti chýba a ako ho správne doplniť?
Nedostatok železa môže spôsobiť padanie vlasov, únavu aj brain fog. Ako zistíš, či ti chýba a ako ho správne doplniť?
30. 9. 2026 14:00
Môj partner je narcista a manipulátor. Po päťročnom manželstve som skončila na liekoch a bojím sa odísť. Čo mám robiť?
pred 3 dňami
Zažil som spánkovú paralýzu, na krku som cítil teplý dych a nevedel som sa pohnúť. Na túto nočnú moru nikdy nezabudnem
25. 9. 2026 7:00
Viac z Tech Všetko
Google predstavil svoju najvýkonnejšiu AI. Verejnosti ju zatiaľ radšej nesprístupní 
Google predstavil svoju najvýkonnejšiu AI. Verejnosti ju zatiaľ radšej nesprístupní 
1. 10. 2026 13:30
The Witcher 3: Wild Hunt Remastered je vonku. Prináša technologické novinky, nové módy a je úplne zadarmo
29. 9. 2026 17:50
Rockstar vydá zberateľskú edíciu GTA VI. Hru v nej ale nenájdeš!
28. 9. 2026 19:15
Viac z Design & Art Všetko
Poznáme špičku slovenskej architektúry. Toto sú víťazi ceny CE ZA AR
Poznáme špičku slovenskej architektúry. Toto sú víťazi ceny CE ZA AR
pred 3 dňami
Bývanie za 225-tisíc eur, ktoré môžeš presunúť kdekoľvek. Modulárna drevostavba ponúka interiér s množstvom svetla
včera o 11:00
FOTO: Dom pri vinohrade v Limbachu spája tri objekty. Pozri si jedno z najlepšie navrhnutých bývaní na Slovensku
24. 9. 2026 11:05

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Random snaps, ktoré nás bavia. Maj hezkú nedeľu 🌸⁠
Zaujímavosti
pred 2 hodinami
Random snaps, ktoré nás bavia. Maj hezkú nedeľu 🌸⁠
pred 2 hodinami
Random snaps, ktoré nás bavia. Maj hezkú nedeľu 🌸⁠
Bývalá bacharka: Nadriadení ma riešili, pretože som väzňovi nevydala jedlo po záruke. Odsúdení dostávali stravu zo slizkého mäsa
Refresher Club
Bývalá bacharka: Nadriadení ma riešili, pretože som väzňovi nevydala jedlo po záruke. Odsúdení dostávali stravu zo slizkého mäsa
pred 3 hodinami
Max Verstappen ovládol Veľkú cenu Singapuru. Preteky si nenechala ujsť ani Kim Kardashian 🏎️
Max Verstappen ovládol Veľkú cenu Singapuru. Preteky si nenechala ujsť ani Kim Kardashian 🏎️
pred 3 hodinami
Brit vypestoval najťažšiu tekvicu na svete. Váži viac než niektoré autá
Brit vypestoval najťažšiu tekvicu na svete. Váži viac než niektoré autá
dnes o 14:30
Toto je nová UDC kaviareň v Bratislave
Toto je nová UDC kaviareň v Bratislave
dnes o 12:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, tou prácou sa ani neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
Refresher Club
Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, tou prácou sa ani neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
včera o 17:00
1
Michaela Čobejová zo Sľubu: Na socializmus nemám ani jednu dobrú spomienku. Systém prial charakterovo pokriveným ľuďom (Rozhovor)
Refresher Club
Michaela Čobejová zo Sľubu: Na socializmus nemám ani jednu dobrú spomienku. Systém prial charakterovo pokriveným ľuďom (Rozhovor)
dnes o 07:00
Československá sestrička drvila novorodencom hlavy a lámala ruky. Exvyšetrovateľ vysvetľuje, ako odhaliť vraha v nemocnici
Refresher Club
Československá sestrička drvila novorodencom hlavy a lámala ruky. Exvyšetrovateľ vysvetľuje, ako odhaliť vraha v nemocnici
pred 2 dňami
Najlepšie krajiny pre dôchodcov. Portugalsko padá, rebríčku dominuje Uruguaj a Maurícius
Najlepšie krajiny pre dôchodcov. Portugalsko padá, rebríčku dominuje Uruguaj a Maurícius
5. 10. 2026 12:45
Influencer Peťo Lackovič: „Babke trvalo pol roka, kým uverila, že sa jej nesmejú. Drakarys si hovorí už aj sama pre seba“
Mediálna spolupráca
Influencer Peťo Lackovič: „Babke trvalo pol roka, kým uverila, že sa jej nesmejú. Drakarys si hovorí už aj sama pre seba“
pred 2 dňami
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
3. 10. 2026 17:40
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
Refresher Club
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
pred 3 dňami
Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, tou prácou sa ani neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
Refresher Club
Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, tou prácou sa ani neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
včera o 17:00
1
Eva bola jehovistka od narodenia: Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí (Rozhovor)
Refresher Club
Eva bola jehovistka od narodenia: Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí (Rozhovor)
7. 10. 2026 8:00
Najlepšie krajiny pre dôchodcov. Portugalsko padá, rebríčku dominuje Uruguaj a Maurícius
Najlepšie krajiny pre dôchodcov. Portugalsko padá, rebríčku dominuje Uruguaj a Maurícius
5. 10. 2026 12:45
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
3. 10. 2026 17:40