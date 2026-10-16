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Gorpcore ovládol hory aj ulice. Vybrali sme funkčné oblečenie, ktoré vyzerá cool a ochráni ťa pred sychravým počasím
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dnes 16. októbra 2026 o 14:30
Čas čítania 3:06

Gorpcore ovládol hory aj ulice. Vybrali sme funkčné oblečenie, ktoré vyzerá cool a ochráni ťa pred sychravým počasím

Gorpcore ovládol hory aj ulice. Vybrali sme funkčné oblečenie, ktoré vyzerá cool a ochráni ťa pred sychravým počasím
Zdroj: Dupe/Barbore Grigorye
Terézia Kováčiková
Terézia Kováčiková
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Visí ti v skrini turistická bunda? Vyskladáš s ňou cool outfit – aj keď ideš len do mesta na kávu.

Turistické a športové outfity už nepatria len do prírody. Stali sa súčasťou bežného mestského šatníka – tento trend sa nazýva gorpcore. Názov pochádza z anglickej skratky GORP („Good Old Raisins and Peanuts“ – tradičný turistický snack).

Pri tomto trende sa kladie dôraz na funkčné oblečenie a obuv, nepremokavé materiály (Gore-Tex), vetruvzdornosť, vrstvenie a praktické detaily, ktoré rozhodne oceníš v sychravom počasí.

Kľúčovými kúskami sú napríklad nepremokavé bundy, páperky, fleecové mikiny, kapsáčové nohavice (cargo), trailové tenisky či topánky. 

 
 
 
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A post shared by Carmen Llatas (@carmenllatas_)

Ak sa ti tento trend zapáčil, máme pre teba 10 praktických kúskov, ktoré sú nielen štýlové, ale ochránia ťa pred dažďom a vetrom.

Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou. Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

1. Vatovaná športová bunda do dažďa STORMMOVE™

Vatovaná športová bunda do dažďa je z funkčnej látky StormMove™ ktorá ťa chráni pred vetrom. Je priedušná, pričom pohodlná podšívka a technológia ThermoMove™ ťa ohreje. Nechýba ani kapucňa s tunelovým sťahovaním s brzdami, zapínanie na obojsmerný zips, spevnené bočné vrecká a zakrytá guma v manžetách aj naspodku.

H&M H&M H&M H&M
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Dámska bunda

2. Vodoodpudivá nylonová vetrovka

Pre mužov sme vybrali túto vetrovku za príjemnú cenu, ktorá ochráni pred nepriaznivým počasím. Má kapucňu s elastickým tunelovým sťahovaním s brzdami, zapínanie na zips s ochranou pred odieraním pod bradou a dlhými rukávmi so zakrytou gumou v manžetách. Môžeš si vybrať, či chceš khaki, čiernu, sivú alebo tmavosivú farbu.

H&M H&M H&M H&M
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pánska bunda

3. SALOMON XT-6 GTX

Salomony sú posledný rok all the hype – a zamilovali si ich hviezdy ako Emily Ratajowski, Hailey Bieber, Kylie Jenner a Bella Hadid. Táto značka spája tie najlepšie technické riešenia pre pobyt v prírode + štýlovú siluetu, vďaka ktorej sa stane výrazným statement prvkom každého outfitu.

@emthaobongbenh Hiking fits for my gals #hiking #hikingfits #salomon #salomonxt6 #gorpcore ♬ summerboy by lady gaga - j’aime

Model XT-6 bude tvojím spoľahlivým parťákom do ulice, ale aj do drsnejšieho terénu. Je tiež ideálny, ak beháš dlhé trailové vzdialenosti, ultramaratóny a oceníš jeho stabilitu na technickom teréne. Sú to tenisky, ktoré vynosíš celý rok. Ich Gore-Tex povrch ťa zachráni pred dažďom, snehom a blatom (a to hovoríme zo skúsenosti).

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Salomon xt-6

4. ASICS GEL-VENTX GTX

Salomony nie sú tvoj typ? V tom prípade odporúčame tenisky ASICS GEL-VENTX GTX, ktoré tiež kombinujú outdoorový lifestyle s mestskou estetikou.

Špeciálny silikónový gél efektívne pohlcuje tvrdé dopady pri chôdzi po asfalte aj kamenistom povrchu, pričom ľahká penová medzipodrážka poskytuje dodatočnú vrstvu odpruženia pre plynulý nášľap a vysokú stabilitu chodidla.

Priedušná sieťovina chráni topánku pred mechanickým opotrebovaním, pričom nechýba membrána GORE-TEX, ktorá je vodoodolná.

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ASICS GEL-VENTX GTX

5. The North Face Base Camp WP Mule

Alternatívou jesennej obuvi môžu byť aj tieto gumové mokasíny. Sú z vodeodolného materiálu a majú podrážku, ktorá poskytuje stabilitu na mokrom aj suchom povrchu, pričom vyniká odolnosťou voči mechanickému poškodeniu.

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6. Columbia Roc™ Tech Wide Leg Pant

Dámske nohavice Columbia sú vhodné na každodenné nosenie, pričom poskytujú vodeodolné vlastnosti. Môžeš ich vyšperkovať opaskom (majú pútka) a nechýbajú ani dve bočné vrecká.

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COLUMBIA ROC™ TECH WIDE LEG PANT

7. Nike Acg Tuff Fleece Pants

Vieš, čo znamená skratka ACG? Je to All Conditions Gear. A tieto nohavice sú toho dôkazom, pretože spájajú v sebe dve vlastnosti: THERMA-FIT (tepelná izolácia) a Nike Repel (odpudzuje vodu, zachováva priedušnosť a pružnosť materiálu).

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NIKE ACG TUFF FLEECE PANTS

8. Ruksak Rains 13320 Backpacks

Tento ruksak Rains ti ochráni všetky tvoje cennosti – či už ideš do práce, školy či na výlet. Má zvýšenú odolnosť voči vode vďaka polyuretánovému poťahu. Rolovaný horný okraj so zapínaním na pracku maximalizuje úložný priestor (zmestíš tu aj 16-palcový notebook).

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Ruksak Rains 13320

9. Šiltovka Satisfy Peaceshell Cordura Trail Cap

Toto nie je len taká obyčajná šiltovka. Je vyrobená z high-tech tkaniny Cordura vyvinutej pre maximálnu odolnosť voči oderu, roztrhnutiu a opotrebovaniu. Tento materiál sa využíva pre expedičné batohy, motocyklové oblečenie a taktické vybavenie. Šiltovka zároveň obsahuje materiál Peaceshell™, ktorý ponúka rýchloschnúce vlastnosti, reguláciu vlhkosti a prevenciu zápachu.

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ŠILTOVKA SATISFY PEACESHELL CORDURA TRAIL CAP

10. Slnečné okuliare Oakley Portal Jacket

Aký by to bol gorpcore bez okuliarov Oakley? Stačí si ich nasadiť a hneď zistíš, prečo táto značka patrí medzi špičku medzi športovým aj lifestyle eyewearom.

Model Portal má čistú, mierne hranatú siluetu, ktorá pristane každému a doplní akýkoľvek outfit. Rámik z odolného materiálu O-Matter™ je nečakane ľahký, pevne sedí na tvári a zvládne aj rýchly pohyb.

Šošovky s technológiou Prizm™ zase zostrujú kontrast a farby, takže vidíš detailnejšie za rôzneho svetla. Filter UV 400 ti zase dostatočne ochráni oči pred slnečným žiarením.

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Oakley SLNEČNÉ OKULIARE OAKLEY PORTAL JACKET
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