Pot, kýchanie, chuťové poháriky či mozog. Vieš, čo je pravda a čo je len rozšírený mýtus o ľudskom tele?
O ľudskom tele koluje množstvo „faktov“, ktoré sme už počuli toľkokrát, že ich automaticky považujeme za pravdivé. Nie všetky však dávajú zmysel a niektoré sú úplne mimo.
Naozaj môže kýchnutie zastaviť srdce? Rastú vlasy a nechty po smrti? A dokáže mozog cítiť bolesť?
V našom kvíze sme si pre teba pripravili 10 tvrdení, pri ktorých budeš musieť rozhodnúť, či ide o mýtus alebo pravdu. Niektoré otázky budú jednoduché, pri iných možno zostaneš chvíľu premýšľať. Koľko správnych odpovedí sa ti podarí nazbierať?
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KVÍZ: Koľko z týchto faktov o ľudskom tele poznáš? 👀
Zdroj: Unsplash/Hayes Potter
1 10
Na jazyku máme oddelené zóny pre sladkú, slanú, kyslú a horkú chuť.
Pravda
Mýtus
Vysvetlenie
Chuťová mapa jazyka je mýtus. Všetky časti jazyka, ktoré majú chuťové receptory, dokážu vnímať rôzne základné chute. Niektoré oblasti však môžu byť na konkrétne chute o niečo citlivejšie.
Zdroj: Pexels.com
2 10
Keď vyjdeš von s mokrými vlasmi, prechladneš.
Pravda
Mýtus
Vysvetlenie
Prechladnutie spôsobujú vírusy, nie mokré vlasy ani chlad. Mokré vlasy však môžu spôsobiť, že ti bude zima a budeš sa cítiť nepríjemne.
Zdroj: Unsplash.com
3 10
Mozog sám o sebe nedokáže cítiť bolesť.
Pravda
Mýtus
Vysvetlenie
Samotné mozgové tkanivo nemá receptory bolesti. Bolesť hlavy preto nevzniká tak, že „bolí mozog“, ale môžu bolieť napríklad cievy, mozgové obaly alebo okolité tkanivá.
Zdroj: Twitter/Freddy Pizart
4 10
Človek má viac baktérií v tele ako vlastných buniek.
Pravda
Mýtus
Vysvetlenie
Dlho sa tvrdilo, že baktérií máme približne desaťkrát viac ako vlastných buniek. Novšie odhady však ukazujú, že pomer je približne 1 : 1.
Zdroj: Unsplash/Towfiqu barbhuiya
5 10
Človek môže kýchať s otvorenými očami.
Pravda
Mýtus
Vysvetlenie
Väčšina ľudí pri kýchnutí automaticky zatvára oči, ale nie je to fyzicky nemožné. Mýtus, že otvorené oči by pri kýchnutí „vyskočili z hlavy“, je nezmysel.
Zdroj: Pexels / Pixabay
6 10
Ak si dáš ostré jedlo, môžeš si vypáliť chuťové poháriky.
Pravda
Mýtus
Vysvetlenie
Kapsaicín v čili spôsobuje pocit pálenia, ale chuťové poháriky ti bežne „nevypáli“. Pri veľmi horúcom jedle si však môžeš poškodiť sliznicu úst a dočasne ovplyvniť chuť.
Zdroj: Twitter/Tim Spector
7 10
Vlasy a nechty rastú aj po smrti.
Pravda
Mýtus
Vysvetlenie
Po smrti sa zastaví delenie buniek potrebné na rast vlasov a nechtov. Môžu však vyzerať dlhšie, pretože pokožka sa po smrti vysušuje a sťahuje.
Zdroj: Unsplash.com
8 10
Kýchnutie môže zastaviť srdce.
Pravda
Mýtus
Vysvetlenie
Kýchnutie môže na krátky okamih zmeniť tlak v hrudníku a srdcový rytmus, ale srdce sa pri kýchnutí nezastaví.
Zdroj: Wikimedia Commons/Vberger
9 10
Ľudské telo dokáže vytvárať vitamín D zo slnečného žiarenia.
Pravda
Mýtus
Vysvetlenie
UVB žiarenie zo slnka spúšťa v koži proces, pri ktorom si telo vytvára vitamín D. Množstvo závisí napríklad od ročného obdobia, pokožky či času stráveného na slnku.
Zdroj: Unsplash/Melanie Wasser/volně k použití
10 10
Keď sa bojíš, tvoje telo môže začať produkovať viac potu.
Pravda
Mýtus
Vysvetlenie
Strach a stres aktivujú takzvanú reakciu „bojuj alebo uteč“. Aktivujú sa potné žľazy, najmä na dlaniach, chodidlách a v podpazuší.