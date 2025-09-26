Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Packeta.
dnes 26. septembra 2025 o 14:33
Čas čítania 1:08
Sponzorovaný obsah

Packeta odovzdala prvé slovenské e-commerce „Oscary“. Víťazom ceny E-commerce osobnosť roka 2025 sa stal Dalibor Cicman

Packeta odovzdala prvé slovenské e-commerce „Oscary“. Víťazom ceny E-commerce osobnosť roka 2025 sa stal Dalibor Cicman
Zdroj: SITA / Packeta
TECH KURIÉR
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Slovenská online biznis komunita má po prvýkrát v svoje vlastné prestížne ocenenia.

Na e-commerce konferencii Upterdam 2025 sa udeľovali historicky prvé Upterdam Awards, ktoré vyzdvihujú osobnosti a talenty so zásadným prínosom pre rozvoj internetového podnikania. Hlavnú cenu za E-commerce osobnosť roka odovzdala Packeta, líder v doručovaní pre e-shopy na Slovensku.

Slovenský e-commerce patrí medzi najdynamickejšie rastúce segmenty podnikania. Na Slovensku máme približne 16 000 aktívnych internetových obchodov s obratom takmer 2 mld. EUR a ročne na slovenskom trhu pribudnú stovky nových e-shopov. Tento pozitívny trend podčiarklo aj slávnostné odovzdávanie cien Upterdam Awards 2025, ktoré sa konalo v bratislavskej Refinery Gallery v rámci už 7. ročníka e-commerce konferencie Upterdam s podtitulom „Vstup do novej éry“.

Hlavnú cenu Packeta za E-commerce osobnosť roka 2025 si prevzal Dalibor Cicman, zakladateľ a CEO GymBeam.sk, jedného z najúspešnejších slovenských e-shopov. „Slovensko má množstvo šikovných podnikateľov, ktorých úspech prekračuje hranice. Packeta je už viac ako 10 rokov spoľahlivým partnerom online podnikania a sme hrdí, že sme mali tú česť odovzdať historicky prvú cenu pre E-commerce osobnosť roka,“ uviedol Anton Kukučka, Marketing Manager Packeta Slovakia, ktorý odovzdal ocenenie víťazovi.

cicman, packeta
Zdroj: SITA / Packeta

„Ako som už viackrát spomenul, ideálna firma má nula zamestnancov. Pri využití automatizácie zároveň rastie aj priemerná mzda a ľudia robia zábavnejšiu prácu. A aj vďaka AI sa nám darí budovať konkurencieschopnejší slovenský e-commerce, ktorý sa dokáže presadiť aj v zahraničí. Verím, že by som mohol takto inšpirovať aj ostatných e-commerce hráčov na Slovensku. E-commerce nepozná hranice a dnes sa pozeráme na globálny alebo minimálne celoeurópsky trh,“ povedal Dalibor Cicman, CEO GymBeam.sk a víťaz ceny Packeta za E-commerce osobnosť roka 2025 na Upterdam Awards.

Packeta, cicman
Zdroj: SITA / Packeta

Víťazov Upterdam Awards 2025 vyberala odborná porota z nominácií samotnej komunity podnikateľov. Cieľom novovzniknutej tradície je motivovať ďalších inovátorov, poukázať na úspešné príklady a posilniť rozvoj domáceho e-commerce. Víťazov jednotlivých kategórií nájdete na webe Awards.upterdam.sk.

Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
KURIÉR
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: SITA / Packeta
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
PatrikPlates varí známym tváram: „Vďaka výzve v práci som sa hecol a pridal prvé video,“ dnes ho sleduje takmer 70 000 ľudí
refresher+
Odporúčané
PatrikPlates varí známym tváram: „Vďaka výzve v práci som sa hecol a pridal prvé video,“ dnes ho sleduje takmer 70 000 ľudí
pred 3 hodinami
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
refresher+
Odporúčané
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
dnes o 08:00
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
19. 9. 2025 16:00
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
dnes o 13:00
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
Sponzorovaný obsah
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
18. 9. 2025 19:00
Sára Ružičková z Love Islandu: Nicolasovi by som šancu už nedala, nemyslím si, že to myslí s Lenkou úprimne
refresher+
Odporúčané
Sára Ružičková z Love Islandu: Nicolasovi by som šancu už nedala, nemyslím si, že to myslí s Lenkou úprimne
včera o 15:00
Storky
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Onedlho vystúpi v O2 Aréne
Levi’s sa spojil s Toy Story. V kolekcii spoločne priniesli najväčší trend 2025
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Lifestyle news
5 Seconds of Summer šokovali fanúšikov. Vystúpili spolu po viac ako dvoch rokoch a ohlásili aj nový album pred 40 minútami
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod pred 2 hodinami
Archeológovia našli v Česku obrovský keltský poklad. Je starý viac než 2 000 rokov pred 3 hodinami
Lewis Hamilton prosí fanúšikov o modlitby za svojho buldoga Roscoea. Momentálne je v kóme a jeho stav je vážny dnes o 12:13
VIDEO: Poľský skialpinista dokázal nemožné. Andrzej Bargiel vystúpil na Everest a zlyžoval ho bez kyslíka dnes o 11:34
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov dnes o 10:33
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia Footshop x Playboy dnes o 10:00
Kto sú najbohatšie deti na svete? Nechýba Blue Ivy Carter či princezná Charlotte z Walesu dnes o 09:22
Doja Cat vydala album Vie, na ktorom ukazuje svoju jemnejšiu stránku. Na jednej skladbe hosťuje aj SZA dnes o 08:22
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Polícia SR Dopravné správy Igor Matovič
Viac
Trump oficiálne podpísal nariadenie o predaji TikToku. Sociálna sieť prejde pod správu amerických investorov
pred 37 minútami
Diaľničiari dnes zatvárajú frekventovaný úsek na D1. Uzávierka potrvá do sobotnej noci
pred hodinou
Krajčí vysvetľuje, prečo sa rozhodol pomôcť Ficovi. Chcel vraj podržať KDH
pred 2 hodinami

Viac z Tech

Všetko
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
pred 2 dňami
Nová Forza Horizon dorazí už v roku 2026. Tentoraz si budeš môcť zajazdiť v Japonsku
Nová Forza Horizon dorazí už v roku 2026. Tentoraz si budeš môcť zajazdiť v Japonsku
včera o 18:06
VIDEO: Marvel konečne odhalil nového Wolverina. Pripravte sa na krvavé dobrodružstvo
VIDEO: Marvel konečne odhalil nového Wolverina. Pripravte sa na krvavé dobrodružstvo
včera o 13:02
22-ročný Tomáš renovuje veterány: Ľudia ich vlastnia aj ako investíciu, ale najmä pre pocit z jazdy
refresher+
Odporúčané
22-ročný Tomáš renovuje veterány: Ľudia ich vlastnia aj ako investíciu, ale najmä pre pocit z jazdy
15. 9. 2025 13:00
NASA ukázala novú triedu astronautov. Prvýkrát medzi nimi prevládajú ženy
NASA ukázala novú triedu astronautov. Prvýkrát medzi nimi prevládajú ženy
včera o 17:31
Nové iPhony získavajú množstvo negatívnych recenzií. Stoja 1 400 eur a hneď sa poškriabu, píšu ľudia
Nové iPhony získavajú množstvo negatívnych recenzií. Stoja 1 400 eur a hneď sa poškriabu, píšu ľudia
pred 2 dňami
Viac z Politika Všetko
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Europoslanec Zdechovský posiela Ficovi výsmešný meme odkaz: Kontrola vadí len tým, ktorí majú dôvod niečo skrývať
8. 6. 2025 18:02
Viac z Šport Všetko
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
pred 2 dňami
Totálna dominancia novej hviezdy a neľútostné prestrelky. Oktagon 76 priniesol aj jeden silný emotívny moment
22. 9. 2025 11:27
Regenerácia a hydratácia sú rovnako dôležité ako výkon. Juraj Slafkovský nedá dopustiť na túto minerálku
včera o 10:00
Viac z Refresher Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
16. 9. 2025 14:00
Do news tímu hľadáme full time redaktora/redaktorku!
dnes o 08:54

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Tatiana Ondrejková: Ženy by mali v prvom rade myslieť na svoju finančnú slobodu a nezávislosť (#TBH s Hanou)
refresher+
Odporúčané
Tatiana Ondrejková: Ženy by mali v prvom rade myslieť na svoju finančnú slobodu a nezávislosť (#TBH s Hanou)
pred 7 minútami
V rozhovore Tatiana prezradila aj to, ako zvláda balans medzi rodinou a prácou, a čo považuje za svoj kľúč k sebarealizácii a úspechu.
YSS je slovenská značka, ktorá spája streetwear so športom. Ich oblečenie nosí aj Jakub Enžl či David Luu (Rozhovor)
YSS je slovenská značka, ktorá spája streetwear so športom. Ich oblečenie nosí aj Jakub Enžl či David Luu (Rozhovor)
pred hodinou
Packeta odovzdala prvé slovenské e-commerce „Oscary“. Víťazom ceny E-commerce osobnosť roka 2025 sa stal Dalibor Cicman
PR správa
Packeta odovzdala prvé slovenské e-commerce „Oscary“. Víťazom ceny E-commerce osobnosť roka 2025 sa stal Dalibor Cicman
pred 2 hodinami
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
pred 2 hodinami
PatrikPlates varí známym tváram: „Vďaka výzve v práci som sa hecol a pridal prvé video,“ dnes ho sleduje takmer 70 000 ľudí
refresher+
Odporúčané
PatrikPlates varí známym tváram: „Vďaka výzve v práci som sa hecol a pridal prvé video,“ dnes ho sleduje takmer 70 000 ľudí
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
včera o 11:00
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
včera o 10:00
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred 2 dňami
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek
včera o 11:49
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov
dnes o 10:33
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
včera o 10:00
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
včera o 11:00
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred 2 dňami
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
18. 9. 2025 19:04
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek
včera o 11:49
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
27. 8. 2025 19:13
Domov
Zdieľať
Diskusia