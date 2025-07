Umelá inteligencia nemala šancu.

Magnus Carlsen, najznámejší šachista na svete, vyzval umelú inteligenciu, aby si s ním zmerala sily. Ako to dopadlo? Nielenže sa Magnusovi podarilo zvíťaziť, no dokonca nestratil ani jednu figúrku, informuje portál The Times of India.

Hoci by si možno niektorí mysleli, že umelá inteligencia je príliš ťažký súper, Magnus to vyvrátil ich spoločným súbojom. Počas jednej z ciest si Carlsen skrátil čas šachovou partiou proti ChatGPT.

O výsledok sa podelil na sociálnej sieti X, kde ukázal aj niekoľko screenshotov z ich konverzácie. Súboj trval 53 ťahov a čo je obdivuhodné, Carlsen nezahral ani jeden ťah zle a neprišiel o jedinú figúrku.

I sometimes get bored while travelling pic.twitter.com/MmkEeCg0Xn — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) July 11, 2025

Na záverečnej snímke je vidno, ako si ChatGPT uznáva porážku. Prizná, že všetci jeho pešiaci sú preč. „Ako sme sa dohodli, vzdávam sa. Bola to čistá, precízna a ostrá partia,“ uzavrel ChatGPT.

Magnus Carlsen Zdroj: Wikimedia

Úsmevné je, že umelá inteligencia sa ešte pokúsila zhodnotiť Carlsenove šachové schopnosti a odhadol jeho rating na úrovni 1800–2000. Pričom skutočný Magnusov FIDE rating presahuje hranicu 2800.