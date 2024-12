Šachová federácia zmiernila dress code. Stalo sa tak po odstúpení najlepšieho šachistu

Magnus Carlsen spôsobil revolúciu v pravidlách šachového dresscodu.

Medzinárodná šachová federácia zmiernila pravidlá pre dress code. K tomuto kroku pristúpila po tom, ako najlepší hráč svetového rebríčka Nór Magnus Carlsen odstúpil z newyorských MS v rapide a blitzi, keď si odmietol prezliecť džínsy.

34-ročný Carlsen si obliekol džínsy počas piatkového 9. kola, čím porušil pravidlá FIDE. Najprv dostal pokutu 200 dolárov, no potom odmietol splniť žiadosť federácie, aby sa okamžite prezliekol. V 9. kole ho teda diskvalifikovali a následne odstúpil z oboch turnajov.

„Úprimne povedané, som príliš starý na to, aby som sa tým zaoberal. Ak chcú toto urobiť, pravdepodobne pôjdem niekam, kde je krajšie počasie,“ citovala Carlsena agentúra AFP. Nór obhajoval v New Yorku titul v rapide, ktorý získal v nedeľu Rus Volodar Murzin.

„Rozhodol som sa vyskúšať prístup, ktorý poskytne funkcionárom FIDE väčšiu flexibilitu pri posudzovaní vhodnosti oblečenia,“ povedal prezident FIDE Arkadij Dvorkovič. Po novom by tak Carlsenovi mohli prejsť za určitých okolností aj džínsy: „Princíp je jednoduchý – dress code je treba stále dodržiavať, no mierne odchýlky, ako napríklad rifle ladiace so sakom, sú povolené.“