"Choďte do pr**le, končím!" Najlepší šachista na svete dostal pokutu za nosenie džínsov, a tak odstúpil z turnaja

Šachista Magnus Carlsen, niekoľkonásobný šampión v Rapid a Blitz, odstúpil z majstrovstiev sveta po tom, ako dostal pokutu za svoje oblečenie. Odmietol sa prezliecť z modrých džínsov.

"Dobre, choďte do pr**le, končím," rozhneval sa Magnus Carlsen, ktorý je považovaný za jedného z najlepších šachistov všetkých čias, po tom, čo dostal pokutu za nosenie džínsov. Medzinárodná šachová federácia (FIDE) uviedla, že svojím oblečením porušil formálny dress code.

Carlsen dostal za tento priestupok pokutu 200 dolárov, čo je v prepočte približne 192 eur. Hlavný rozhodca Alex Holowzsak ho následne diskvalifikoval za opakované porušenie pravidiel.

„Povedali mi, že sa musím prezliecť, že to určite nestačí spraviť až na ďalší deň. Potom už išlo o princíp, nikto nechcel ustúpiť, a takto to dopadlo. Ak to tak chceli... Ja teraz zrejme pôjdem niekam, kde je krajšie počasie ako tu,“ dodal šachista.

Carlsen v rozhovore tiež povedal, že podľa neho FIDE aktívne šikanuje šachistov a vyhráža sa im tým, že sa nebudú môcť zúčastniť na majstrovstvách sveta.