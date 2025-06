Dvojica tak reaguje na silný mediálny tlak, zhoršený stav ich vzťahu a Kanyeho právne problémy.

Kanye West a jeho manželka Bianca Censori si dávajú pauzu od verejného života. Podľa viacerých zdrojov momentálne pobývajú v elitnom mentálnom a wellness centre The Balance Rehab Clinic na Malorke, informuje The Economic Times.

The Balance Rehab Clinic je exkluzívne zariadenie, ktoré sa špecializuje na mentálne zdravie, závislosti a osobný rozvoj. Cena za týždeň pobytu tu dosahuje astronomických 170 000 dolárov (147 000 eur), no zahŕňa všetko - ubytovanie, terapie, jogu, stravu a kompletný tím psychiatrov aj holistických špecialistov. Podobné pobočky má klinika aj v Zürichu, Londýne či Marbelle.

Zdroj: Kanye West / Instagram

Kanye a Bianca sa podľa RadarOnline nachádzajú v zariadení už niekoľko týždňov. Informáciu potvrdzujú aj súdne dokumenty súvisiace s žalobou bývalého zamestnanca Kanyeho, ktorý ho viní z neoprávneného prepustenia. Podľa zdroja z okolia rapera „Kanye potrebuje svetu dokázať, že nebol pri zmysloch, keď písal svoje kontroverzné príspevky. Pobyt v centre má ukázať, že sa snaží dať dokopy - doslova aj imidžovo“.

Kríza vo vzťahu?

Pobyt dvojice v centre prichádza po mesiacoch špekulácií o ich manželskej kríze. Kanye v apríli počas livestreamu DJ Akademiksa pustil novú, zatiaľ nevydanú skladbu „BIANCA“, v ktorej tvrdí, že ho manželka opustila.



Tvrdenia podporujú aj jeho znepokojujúce statusy na Instagrame, kde písal o zrade, zlomenom srdci a ľuďoch, ktorí „ho len využili na cestu k vlastnému úspechu“. Napriek tomu sa dvojica stále objavuje spolu - naposledy ich videli v Beverly Hills, kde Bianca zaujala outfitom a Kanye pôsobil mimoriadne apaticky a stiahnuto.

Kanye prerušil liečbu, aby sa ukázal na súde

Hoci momentálne trávi väčšinu času na Malorke, Kanye na krátko vycestoval do New Yorku, kde sa objavil na súde v prípade Diddyho. Jeho nečakaný príchod vyvolal rozruch, najskôr ho ani nechceli pustiť, keďže nebol na zozname, no nakoniec mu zabezpečili miesto pri Diddyho rodine. Kanye sa však na súde zdržal len pár minút.

Zatiaľ nie je jasné, ako dlho chce Kanye v centre zostať, no mnohí fanúšikovia veria, že ide o signál snahy o pozitívnu zmenu.

V júli príde na Slovensko

Informácie o jeho prijatí na mentálnej klinike prišli v čase, keď slovenský festival Rubicon ohlásil jeho účasť. Americký raper vystúpi v Záhorskej Bystrici na festivale, ktorý sa uskutoční v dňoch 18.-22. júl. Kanye svoju účasť potvrdil aj instagramovou storkou.