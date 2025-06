Balíček, z ktorého ide výťažok na dobrú vec, môžu priviesť aj tebe.

Slovenské celebrity sa spojili pre dobrú vec v rámci projektu Misia13. Už tento štvrtok (12. júna) sa zmenia na cyklokuriérov. Ich službu môžeš využiť aj ty a okrem toho, že sa stretneš s niekým známym z prostredia divadla, filmu, hudby či športu, podporíš aj dobrú vec.

Do projektu sa zapojíš tak, že si objednáš certifikát s vyobrazením umeleckého diela od nedávno zosnulého výtvarníka Petra Stankoviča. Ten stál pri projekte od samého začiatku a tento rok podľahol ťažkej chorobe. Na zrode charitatívnej akcie sa podieľal už pred 14 rokmi a tento ročník je zároveň aj jeho memoriálom.

Podporíš ťažko choré deti

Certifikát si môžu objednať ľudia v rámci Bratislavy a osobnosti ti ho doručia domov alebo do práce. Objednávky prijímajú na telefónnych číslach 0911 711 100, 0911 771 122 a 0911 771 133 už počas tohto týždňa od 10:00 do 18:00. Vo štvrtok, teda počas konania akcie, linku zastihneš od 9:00 do 16:30.

Ak chceš na dobrú vec prispieť aj z inej oblasti Slovenska, je to možné. Certifikát ti pošlú poštou a objednať si ho môžeš na rovnakom telefónnom čísle.

Známe osobnosti, ktoré sa predstavia v roli kuriérov:



1. Nikita Slovák, režisér



2. Pavol Čekan, vedec



3. Boris Hanečka, módny návrhár



4. Katka Jesenská, moderátorka



5. Karin Haydu, herečka a moderátorka



6. Dominika Žiaranová, herečka



7. Marián Labuda ml., herec



8. Ľubo Herko, šéfkuchár



9. Vladis, raper



10. Milena Minichová, herečka



11. Lucia Hablovičová, modelka a bývalá Miss Slovensko



12. Linda Ballová, operná speváčka



13. Biba Ondrejková, moderátorka



14. Ján Žgravčák, športový komentátor



15. Richard Vrablec, moderátor



16. Peter Kočiš, herec



17. Jakub Ružička, influencer a moderátor



18. Janka Galaxia Brisudová, sochárka



19. Aneta Parišková, moderátorka



20. Roman Pomajbo, herec a komik



21. Polemic, hudobná skupina



22. Opak, raper



23. Viktor Hazard, DJ



24. Veronika Vadovičová, paralympionička



25. Anka RE, speváčka



26. Peter Cmorik, spevák



27. Miro Hudec, hudobník a producent



28. Soňa Rebrová, spisovateľka a diaľková plavkyňa



29. Anna Šišková, herečka



30. Alex Maďar, herec



31. Augustín Mrázik, filantrop



32. Martina Schindlerová, speváčka

Svojím príspevkom pomôžeš deťom a ich rodinám, ktoré postihol náročný životný osud. Vyzbieraná čiastka sa rozdelí medzi dvanásť detí, ktoré majú ťažké zdravotné postihnutie.