Národný futbalový štadión prináša ročne do ekonomiky takmer 45 miliónov eur, smeruje k 5-násobnej návratnosti investícií

Ročne ho navštívi až 432 500 návštevníkov, pričom 31 % z nich sú zahraniční turisti. Národný futbalový štadión, spĺňajúci prísne kritériá UEFA, tak svojou prevádzkou prispieva nemalým dielom k podpore turizmu, ako aj celkovému rozvoju ekonomiky.

Ročne komplex na Tehelnom poli vygeneruje pre slovenskú ekonomiku celkovo takmer 45 mil. eur*, pričom tržby areálu sú dominantne tvorené z organizácie podujatí, prenájmu priestorov, poskytovania služieb, ako aj z reklamy a sponzoringu. Každé euro zo sumy 98,447 mil. € investované do výstavby Národného futbalového štadióna tak v horizonte 10 rokov zarobí slovenskej ekonomike takmer 5 eur. Inak povedané, investícia do štadióna prináša len v horizonte jednej dekády 5-násobnú návratnosť.

Majiteľ štadióna pritom do budúcna plánuje ďalšie aktivity, ktoré ekonomický potenciál tohto mestského štadióna pre slovenskú ekonomiku ešte navýšia. Jeho cieľom je naplno využiť multifunkčnosť tohto priestoru a stať sa tak známou zážitkovou arénou doma i v zahraničí.

Ďalším blížiacim sa míľnikom štadióna je 11. jún, kedy sa na Slovensku oficiálne začína prestížne podujatie EURO U21 2025. Po predošlých zápasoch Ligy majstrov či Európskej konferenčnej ligy sa tentoraz stane hlavným dejiskom šampionátu aj domovom slovenskej reprezentácie. Počas dvoch týždňov sa na ňom odohrá 5 zápasov s očakávanou návštevnosťou prevyšujúcou 100 000 fanúšikov vrátane otváracieho ceremoniálu aj veľkého finále. Pritom futbalom plán rozvojových aktivít na štadióne zďaleka nekončí.

Zdroj: Národný futbalový štadión

Päťnásobná návratnosť v horizonte desiatich rokov

Celá infraštruktúra Národného futbalového štadióna, vrátane všetkých maloobchodných prevádzok a zvýšeného počtu prenocovaní v hlavnom meste, prináša ročne do ekonomiky takmer 45 mil. eur. Vyplýva to z Analýzy ekonomických a spoločenských prínosov prevádzky Národného futbalového štadióna, ktorú vypracoval Pavel Čmelík, zahraničný odborník s medzinárodnou praxou v oblasti hodnotenia spoločenského a ekonomického dopadu rozvojových projektov naprieč sektormi, v spolupráci s investičnými analytikmi v apríli 2025.

Národný futbalový štadión s ročnou návštevnosťou až 432 500 návštevníkov tak zohráva nemalú rolu v podpore domáceho turizmu, ako aj ekonomiky. Z priemerných ročných generovaných originálnych tržieb – počítaných na základe doterajšej prevádzky – vychádza zaujímavá návratnosť investície do štadióna.

Pri prepočte na 10-ročné obdobie, na základe počiatočnej investície vo výške 98,447 mil. eur, je návratnosť takmer 5-násobná. Inak povedané, každé 1 euro investované do výstavby infraštruktúry Národného futbalového štadióna prinesie v horizonte 10 rokov prevádzky infraštruktúry do lokálnej ekonomiky Bratislavského samosprávneho kraja aj celého Slovenska takmer 5 eur (4,56 eur).

Tržby celkového areálu sú pritom dominantne tvorené z organizácie podujatí, prenájmu priestorov, poskytovania služieb, z reklamy a sponzoringu. Národný futbalový štadión taktiež vytvára zázemie pre občerstvovacie a stravovacie služby, konferenčné služby a priestor pre maloobchodné prevádzky.

V rámci hlavného štadióna je pre návštevníkov k dispozícii celkovo 27 bufetových prevádzok, fan shop a catering. Štadión zároveň disponuje aj VIP zónou s pokrytím 803 miest na sedenie a ponúka aj 43 skyboxov.

Súčasťou komplexu Tehelné pole je aj rozvíjajúce sa obchodné centrum s názvom OC Tehelko, ktoré dnes rozširuje zoznam svojich nájomcov s cieľom stať sa novou športovo-nákupnou destináciou v hlavnom meste.

Aktuálne v rámci nákupnej pasáže okrem existujúcich nájomcov pribudli prevádzky prevažne so zameraním na gastro a služby. Tie plánuje centrum rozširovať aj naďalej, napríklad formou detského kútika, tanečných priestorov a pod.

Prevádzka infraštruktúry Národného futbalového štadióna má tiež pozitívny vplyv aj na verejné financie, pretože generuje zvýšený výber spotrebných daní, vrátane dane z pridanej hodnoty, a tiež miestnych daní a poplatkov za ubytovanie v celkovej výške 8,04 mil. eur ročne.

Najudržateľnejší komplex v regióne strednej a východnej Európy

Toto prestížne označenie patrí Národnému futbalovému štadiónu na základe vyhodnotenia spoločnosti CBRE, podľa ktorej je najudržateľnejšou stavbou v regióne strednej a východnej Európy. A to napríklad aj vďaka systému tepelnej regulácie štadióna, v rámci ktorej až 85 % chladu a tepla (potrebných pre prevádzku štadióna) je vyprodukovaných z obnoviteľných zdrojov priamo na mieste. Na zavlažovanie hracej plochy sa zase využíva dažďová voda, čo prispieva k ekologickej efektívnosti a šetreniu prírodných zdrojov.

Zdroj: Národný futbalový štadión

Plánuje rozšíriť svoje pôsobenie a pomôcť tak domácemu turizmu

Ročne navštívia priestory Národného futbalového štadióna státisíce návštevníkov, pričom prichádzajú za rôznym typom zážitku, ktorý zďaleka nie je ohraničený „iba“ futbalovými podujatiami. Majiteľ si túto skutočnosť uvedomuje a plánuje v dohľadnej dobe rozvíjať potenciál areálu na Tehelnom poli ako multifunkčnej arény, ktorá prinesie unikátne zážitky pre domácich i zahraničných návštevníkov.

„Naším cieľom je rozšíriť a upevniť vnímanie Národného futbalového štadióna ako bezpečného a multifunkčného miesta, prinášajúceho rôzne typy zážitkov pre všetkých. V dohľadnej dobe plánujeme posilniť jeho potenciál viacúčelového priestoru, ktorý je svojimi bezpečnostnými, technickými, ale i proporčnými možnosťami a kapacitou absolútne konkurencieschopný voči známym a vyhľadávaným zahraničným arénam. Chceme tak vo významnej miere prispieť k celkovému rozvoju turizmu u nás,“ hovorí Pavel Komorník, predseda predstavenstva Národného futbalového štadióna.

O tom, že najväčší futbalový projekt v histórii Slovenska disponuje všetkými premennými potrebnými na to, aby sa tak stalo, svedčí aj jeho doterajšie pôsobenie. Od svojho otvorenia privítal Národný futbalový štadión mnohé známe mená, a to nielen zo sveta športu. Vystúpili na ňom prestížni interpreti, ako napríklad: Depeche Mode, Red Hot Chili Peppers či Dua Lipa.

Bol miestom konania Danube Equestrian Festival, v rámci medzinárodných parkúrových pretekov privítal jazdeckú špičku z desiatich krajín, ktorá tak na Slovensku bojovala o miestenky do semifinále Pohára národov Longines EEF Series. Konalo sa na ňom aj jedinečné podujatie Winter Classic, kedy zase počas zápasov šiestich špičkových hokejových tímov zo Slovenska aj Českej republiky nahradila zelený trávnik ľadová plocha.

Zároveň bol i súčasťou populárneho podujatia Biela noc a počas pandémie ochorenia covid-19 sa premenil na očkovanie centrum. Zažil si aj neopakovateľnú atmosféru s viac ako 19 000 deťmi na tribúne počas zápasu ŠK Slovan Bratislava – Wolverhampton v roku 2019.

Spĺňa podmienky aj tých najnáročnejších zadávateľov

Národný futbalový štadión so svojou kapacitou 22 500 miest na sedenie, prevádzkou a nadštandardným vybavením spĺňa podmienky aj mimoriadne náročných zadávateľov. Svedčí o tom i samotné blížiace sa prestížne podujatie EURO U21 2025, pričom v rámci ôsmich štadiónov, na ktorých sa ME vo futbale do 21 rokov u nás doma konajú, ako jediný nepotreboval žiadne podstatné dodatočné úpravy.

Prísne kritériá zadávateľa UEFA splnil vo svojej súčasnej podobe, bez akýchkoľvek ďalších podstatných zásahov. Miesto, kde sa v minulosti konali zápasy prestížnej Ligy majstrov, ako aj Európskej konferenčnej ligy, tak dokáže nielen naplniť náročné očakávania organizátorov, ale ich aj príjemne prekvapiť.

Moderná a technicky vybavená aréna poskytuje služby a komfort, ktorý pri iných zahraničných štadiónoch nie je pravidlom. Špecialitou, ktorú ocenia najmä organizátori koncertných podujatí, je nosnosť vstupných tunelov na štadióne, vďaka ktorej cez ne prejde aj 30-tonový žeriav s aparatúrou či konštrukciou pódia.

Zaujímavý je i špičkový systém LED osvetlenia, ktorý dokáže vytvárať veľkolepé svetelné efekty synchronizované s hudbou, čo výrazne umocňuje zážitok z koncertov a vystúpení. Každé svetlo je pritom individuálne ovládateľné, čo umožňuje tvorbu jedinečných vizuálnych zážitkov. Veľkoplošné LED obrazovky zase umožňujú prenosy živých záberov z pódia a premietanie rôznych vizuálnych efektov v reálnom čase.

Mimoriadny dôraz kladie štadión aj na samotnú bezpečnosť, ktorú prioritne zabezpečuje biometrická technológia rozpoznávania tváre. Tá zaisťuje maximálnu bezpečnosť návštevníkov a umožňuje efektívne riadenie vstupu.

Samozrejmosťou v prípade Národného futbalového štadióna je aj možnosť jeho evakuácie v prípade potreby, keď za 4 až 8 minút dokáže bezpečne opustiť priestory štadióna viac ako 20 000 hostí.

Národný futbalový štadión bude s nadchádzajúcim podujatím EURO U21 2025 jedným z najskloňovanejších športových areálov u nás. Jeho aktivity sa ukončením ME vo futbale do 21 rokov nekončia. Jeho víziou je kontinuálne prinášať verejnosti zážitky, a to nielen športového charakteru.