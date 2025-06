Do blízkosti mníchov sa dostal vďaka duchovnému majstrovi, ktorému robil dredy.

Roberta Tůmu by si v hoteli s all inclusive stretol len ťažko. Nelákajú ho rezorty, ale džungle, vysokohorské túry a miesta, kde ešte stále znejú rytmy bubnov namiesto pípania telefónov. Precestoval vyše 35 krajín, pričom cestovanie nie je len jeho vášňou, ale i prácou. Živí sa robením dredov a prednáša o svojich cestách.



Už ako 14-ročného ho fascinoval svet mystiky a duchovna. V tomto veku objavil knihy indického majstra a filozofa Osha. Osho písal o hinduizme, šivaizme a duchovných majstroch. V najextrémnejších príbehoch spomínal Aghori mníchov – mužov, ktorí vraj dokážu 40 rokov meditovať v jaskyni a sedieť v zapálenej vatre. Práve tieto príbehy v Róbertovi vzbudili zvedavosť.

Šivaizmus je vetva hinduizmu. Jej nasledovníci uctievajú boha Šivu ako najvyššiu duchovnú bytosť a veria v oslobodenie (mókšu), ktoré chcú dosiahnuť meditáciou, potlačením ega a odriekaním si všetkých pôžitkov života. Patria medzi nich aj asketickí mnísi Aghori a Naga Sadhuovia.



Po rokoch štúdia a príprav sa mu podarilo dostať do Indie, kde sa osobne stretol s mníchmi Aghori a Naga Sadhuami. Ide o ľudí, ktorí žijú mimo civilizácie. Zriekli sa peňazí, technológií, bežného komfortu, rodinného života aj sexu. Spia pod holým nebom, dodržiavajú pôst, celé dni mlčia alebo meditujú a ich cieľom je jediné – duchovné oslobodenie.

Majú dlhé dredy, telá si potierajú popolom z posvätných ohňov, chodia nahí a žijú ako pustovníci. Počas náboženských rituálov jedia z ľudských lebiek, meditujú na mŕtvolách a konzumujú ľudské mäso.





„Nerobia to pre potešenie. Miestni veria, že Aghori je tak duchovne čistý, že ak zje kúsok tela zosnulého, očistí jeho karmu a duša sa nemusí znova inkarnovať,“ vysvetlil Robert.

V rozhovore pre Refresher priblížil, ako žijú najtajomnejšie postavy hinduistickej spirituality – Aghori a Naga Sadhuovia, čo všetko s nimi zažil na svojich cestách, ale aj to, ako ho tieto zážitky navždy zmenili.



Ako si sa dostal do Indie?

Moja prvá cesta do Indie nebola ešte o Aghori či Naga mníchoch, ale už vtedy som sa zaujímal o šivaizmus. Spoznal som jedného duchovného majstra, ktorý ma pozval do svojho chrámu – aby som mu opravil dredy. Robil som vlasy jemu aj ostatným mníchom v jeho komunite. To bolo vlastne to, čo ma k nim dostalo.

Keď sme sedeli pri majstrovi, všetky ženy boli z neho hotové, hocikedy sa na ne pozrel. Hypnotizovali ho pohľadom a zasnene naňho pozerali.

To znie ako veľmi netradičný začiatok duchovnej cesty.

Áno, ale práve cez túto službu som si získal ich dôveru.





V roku 2016 ma duchovný majster zobral na Kumbh Melu – obrovský hinduistický festival, ktorý v Indii organizujú raz za tri roky. Vtedy naň prišlo päť miliónov ľudí. Odvšadiaľ bolo počuť bubny a do oblakov stúpal dym z ohňov, ktoré účastníci zakladali v rámci rituálov.



Práve počas tohto festivalu som prvýkrát stretol aj Naga mníchov. Druhýkrát som ich videl o tri roky neskôr – v roku 2019, keď som zase prišiel na festival.





Kumbh Mela je najväčší duchovný festival na svete. Každé tri roky ho usporadúvajú v jednom zo štyroch indických miest – Prjágradž (Prayagraj), Haridvár (Haridwar), Uddžajn (Ujjain) alebo Našík (Nashik). Každých dvanásť rokov vrcholí festival práve v Prjágradži, kde sa stretajú tri posvätné rieky – Ganga, Jamuna a Sarasvatí.



Milióny pútnikov a mníchov prichádzajú na festival kvôli rituálnemu kúpeľu, ktorý im podľa viery pomáha očistiť karmu. Festival spája rôzne duchovné smery, vrátane Aghori a Naga Sadhuov, ktorí priťahujú pozornosť svojím výzorom a životným štýlom.

Máš nejaký osobný spirituálny zážitok z festivalu?

Jasné. Bol som tam aj s bývalou partnerkou. Keď sme sedeli pri majstrovi, všetky ženy boli z neho hotové, hocikedy sa na ne pozrel. Hypnotizovali ho pohľadom a zasnene naňho pozerali. Bola medzi nimi aj moja expartnerka.



Chcel som už odísť, lebo mi to bolo nepríjemné. Navrhol som, aby sme sa posunuli ďalej, ale ona nechcela. Povedala mi, že vždy, keď sa na ňu majster pozrie, dosahuje orgazmické stavy. Veľmi som na to žiarlil. Nakoniec mi ten majster povedal, že to bola moja skúška. Pomohol mi zbaviť sa žiarlivosti.

Aké to je ocitnúť sa medzi indickými mníchmi?

Naga mnísi sú hlavná zložka festivalu. Chodia holí, natierajú sa popolom a majú dredy až po zem. Tancujú, robia rituály a oslavujú. Potom príde šáhisnán – rituálne kúpanie. Najprv idú do vody oni, pretože sú duchovne najvyššie postavení. Táto symbolika predstavuje očistu rieky. Najskôr ju mnísi „nabijú“ energiou, a až potom sa idú kúpať ostatní.

Prišiel si už vtedy s nimi do osobného kontaktu?

Ešte nie. Prvýkrát som ich len videl. Niektorí sa ma dotkli, požehnali mi a ja som im podal dary. S tými, čo boli viac otvorení, som sa aj odfotil. Ale ešte som sa s nimi hlbšie nerozprával. Nebolo to také jednoduché.

Keď telo dohorí, rodina môže pozostatky rituálne odovzdať Aghorimu – napríklad aj lebku.

Oni nerešpektujú elektroniku, ako sa ti s nimi podarilo odfotiť?

Celé je to o tom, že sme si vytvorili vzťah.



Keď som stál pri nich, zrazu k nám pribehli kameramani z National Geographic. Mnísi začali na dokumentaristov ihneď kričať a útočiť trojzubcami. Nakoniec ich vyhnali. Neskôr si všimli, že sa s mníchmi fotíme, tak chceli od nás kúpiť fotky.

Môžeš sa s Aghormi stretnúť aj niekde inde ako na festivale Kumbh Mela?

Existujú tri miesta: festival Kumbh Mela, mesto Váránasí a chrám Pashupatinath v Nepále. Sú to oblasti, kde sa zhromažďujú, lebo neďaleko prebiehajú kremácie. Práve „miesta smrti“ sú pre mníchov spirituálne najdôležitejšie.

Prečo sú tieto miesta pre nich tak posvätné?