Majitelia žijú v súlade s prírodou. „Náklady na energie klesnú až o 70–90 % oproti klasickým domom domom z rokov 2000. Pôda ako izolant pracuje zadarmo, takže šetríš na kúrení, chladení aj údržbe,“ vraví Martin.

Keď sa povie dom pod zemou, asi si predstavíš temný, vlhký priestor bez okien. Ale realita je úplne iná. Slovák Martin Pribila, zakladateľ firmy Talpahouse, pre Refresher porozprával, ako takýto dom funguje. Na Slovensku postavil už viac ako 30 ekologických podzemných domov, ako mladý študent sa inšpiroval brožúrou o americkej architektúre z 30. rokov.

Prečo sa mu ľudia najprv smiali, a dnes jeho nápad priťahuje rodiny, doktorov aj podnikateľov? „Niekoľko rokov sa mi ľudia smiali. Prečo? Pretože si mysleli, že to nie je reálne. Verili, že to u nás nikdy neuspeje, lebo je tu vlhko, tma alebo niečo podobné, a jednoducho to nebude fungovať. Bez akýchkoľvek faktov alebo dôkazov robili unáhlené závery,“ hovorí Martin.

Dnes sa jeho firma volá Talpahouse, no v začiatkoch bol jeho názov celkom iný, a to dosť výstižný. Takýto dom nazvali Krtkodom. Meno firmy však musel Martin neskôr premenovať, pretože sa mu začali ozývať klienti aj zo zahraničia, niekoľko takých domov tam už postavili.

Mnohé kultúry po celom svete, od ľadových arktických oblastí až po suchú Austráliu či africké púšte, zanechali v histórii stopy budovania obydlí, ktoré boli čiastočne alebo úplne zakryté zeminou. Dôvod je jednoduchý. Pôda obklopujúca dom poskytuje vynikajúce izolačné vlastnosti.

V lete vytvára príjemný chládok, zatiaľ čo v zime dokáže naakumulovať veľké množstvo tepla. Po celý rok prirodzene udržiava stabilnú teplotu aj vlhkosť, a to úplne bez potreby elektronických zariadení. Zemina ponúka ochranu, ticho, výnimočné tepelnoizolačné schopnosti, chráni stavbu a zároveň si vyžaduje len minimálnu údržbu.

V tomto článku si prečítaš: Koľko takýto dom stojí.

Kto sú jeho klienti.

Ako bývanie v podzemnom dome funguje.

Ako ho dokážu postaviť a v čom je špeciálny.

Aký najzaujímavejší dom postavili.

Aké trendy v rámci udržateľnejšieho bývania zo zahraničia by Martin premiestnil na Slovensko.

Prvý dom som postavil, keď som bol „24-ročné ucho“

„Prvý dom som staval hneď po škole. Mal som 24 rokov a nič som nevedel. Všetci si mysleli, že je to nereálne – tmavé, vlhké, pod zemou, to predsa nemôže fungovať. Ale ja som si prečítal jednu brožúru o podobných domoch z Ameriky a vedel som, že do toho idem,“ spomína. Dnes sa jeho stavby tiahnu naprieč celým Slovenskom – od Rohožníka až po Banskú Bystricu a Košice. Úspech majú aj na Orave.

„V tom dome som býval ja, ale nie hneď od začiatku. Mal som tam nájomcu, potom som priestor dal bratovi, a keď on odišiel do Bratislavy, až po troch rokoch som sa tam nasťahoval ja. Bolo to dosť náročné obdobie.“ Rodinný dom obdivovali domáci i zahraniční návštevníci, upútal pozornosť novinárov a začali sa ozývať ďalší a ďalší záujemcovia.

Kto sú klienti a koľko taký dom stojí?

„Záujemcov je naozaj veľa, skutočne kvantum. Niektorí sa však trochu zľaknú cien, pretože počítajú iba so stavbou samotnou. Zistili sme, že mnohí architekti uvádzajú ceny v tabuľkách, ktoré sú približne o 30 % podhodnotené oproti reálnej cene. Nie je teda prekvapením, že ľudia sú potom zaskočení,“ približuje Martin.