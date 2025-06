10 štýlových pánskych plaviek, v ktorých budeš vyzerať dobre vo vode aj v beach bare

Letná sezóna je tu a nastal čas refreshnúť plážový šatník.

Vybrali sme 10 štýlových modelov pánskych plaviek, ktoré zvládnu nielen vodu, ale aj drinky na terase či prechádzku po pláži. Nájdeš tu klasiku od Carharttu, uletený retro vzor od Patty aj sviežu zelenú z dielne Hollister. Či už si na čistý strih alebo výraznejšie vzory, v tomto výbere si prídeš na svoje. Navyše, niektoré sú práve v 50 % zľave.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Carhartt WIP Rune Swim Short

Klasické čierne plavky nemohli v našom zozname chýbať. Vybrali sme model z dielne jednej z našich najobľúbenejších značiek – Carhartt WIP. Momentálne sú vo veľmi dobrej zľave, takže s nákupom príliš dlho neváhaj.

Zdroj: Footshop

Carhartt WIP Tobes Swim Trunks

Carhartt uvidíš v tomto výbere viackrát. Ďalší model má jemnú lesklú povrchovú úpravu a púdrovú farbu. Ak nie si fanúšik výraznejšieho prevedenia, ale páči sa ti strih, potešíme ťa – plavky sú dostupné aj v matnej čiernej. Navyše, teraz sú za polovicu pôvodnej ceny.

Zdroj: Footshop

Patta City Leopard Swim Shorts

Značka Patta nám pripomenula retro estetiku 80. rokov a nás to baví. Jeden model plaviek s uleteným vzorom, ktorý si dáš na párty, by mal mať v šatníku každý, no nie?

Zdroj: Footshop

Awake NY Classic Logo Swim Trunk

Značka Awake NY je inšpirovaná módou newyorských ulíc na začiatku 90. rokov. Tieto plavkové šortky vynosíš pravdepodobne aj bežne, nielen pri vode.

Zdroj: Footshop

Carhartt WIP Chase Swim Trunks

Toto je posledný model Carhartt, ktorý uvidíš v našom výbere. Plavky majú mierne predĺžený strih a sú dostupné v pastelovej modrej, ružovej a čiernej. Spodný lem zdobí zlaté vyšívané logo značky.

Zdroj: Footshop

Plavkové šortky Vans

Vo Vans v tomto prípade stavili na ružový odtieň, ktorý však pôsobí fresh, nie výstredne. Ak máš rád uvoľnený vibe a chceš niečo, čo si ľudia všimnú, tieto plavky sú presne pre teba. Okrem výhodnej cenovky oceníš aj vrecko na zips.

Zdroj: Answear

Plavkové šortky Polo Ralph Lauren

Nehrajú sa na extravaganciu, ale vieš, že v nich vyzeráš, akoby si si len tak odbehol z brunchu v luxusnej reštaurácii na pobreží. V tomto prípade si však za plavky trošku priplatíš.

Zdroj: Answear

Nike Swoosh Link

Ak chceš niečo, čo pôsobí športovo, ale stále má štýl, tieto šortky sú presne ten balans medzi funkčnosťou a dizajnom. Retro hnedo-oranžovej kombinácii udeľujeme plusové body.

Zdroj: Answear

FRED PERRY Classic Swimshort

Tieto tmavozelené šortky sú dôkazom, že niekedy stačí dobrý strih a čistý dizajn. Plavky sú dostupné v troch farebných variantoch – zelenej, čiernej a tmavomodrej.

Zdroj: Footshop

Plavkové šortky Hollister

Hollister stavia na jednoduchý, ale svieži dizajn v zeleno-bielom prevedení. Strih je pohodlný a klasický, ideálny na celodenné nosenie. Ak hľadáš nenútený plážový vibe za rozumnú cenu, tak toto je správna voľba.