Najlepšie mäso je v BILLA, získalo prestížnu pečať kvality QUDAL

Rozhodli o tom slovenskí zákazníci a zákazníčky v prieskume. To, čo je pre BILLA samozrejmosťou už dlhé roky, opäť potvrdila aj medzinárodná súťaž QUDAL. V nej slovenskí zákazníci a zákazníčky jednoznačne vyzdvihli chladené balené mäso z BILLA.

Ak firma získa medailu kvality QUDAL, kupujúci sa s istotou môžu spoľahnúť na to, že im ponúka produkty a služby tej najvyššej kvality. Spoločnosť BILLA získala pečať QUDAL už po tretíkrát, a to na základe najnovšieho prieskumu slovenského trhu, do ktorého sa zapojilo 1200 ľudí. Zákazníčky a zákazníci po roku opäť ocenili balené čerstvé mäso z BILLA, ktorému v kategórii Privátne značky: Chladené balené mäso venovali najviac hlasov.

Zdroj: BILLA

„Podrobný výber dodávateľov, prísne podmienky, ktoré pre nás musia spĺňať, ale aj naše pravidelné interné kontroly. To sú faktory, vďaka ktorým zákazníctvu garantujeme vysokú kvalitu a čerstvosť nášho mäsového sortimentu. Ponuka kvalitných potravín je našou prioritou a teší nás, že ju pravidelne oceňujú aj Slováci a Slovenky. Zisk pečate QUDAL si veľmi vážime a vnímame ho ako spätnú väzbu od ľudí, že sú spokojní s našou ponukou a službami,“ povedala Albena Georgieva, COO BILLA Slovensko.

Okrem víťazstva v kategórii Privátne značky: Chladené balené mäso sa BILLA môže pýšiť aj medailami QUDAL v kategóriách Oddelenie čerstvého ovocia a zeleniny a Oddelenie mäsa, ktoré získala ešte minulý rok a má oprávnenie používať do roku 2026. Pečať kvality QUDAL na základe prieskumu trhu každoročne udeľuje renomovaná švajčiarska organizácia ICERTIAS.