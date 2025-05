Vyšiel druhý trailer na 8. sériu obľúbeného animáku Rick and Morty.

Populárny animovaný sci-fi seriál Rick and Morty o geniálnom vedcovi a jeho vnukovi zverejnil druhý oficiálny trailer na ôsmu sériu, ktorá bude obsahovať 10 epizód. Fanúšikovia sa môžu tešiť na novú sériu, ktorá vychádza už 25. mája na americkej platforme Adult Swim, na Slovensku a v Česku by mala vyjsť o deň neskôr na HBO Max.

Nová séria podľa traileru sľubuje viac zvratov a šialenstva, ale dokonca aj návrat obľúbenej postavy Space Beth, ktorá je alternatívnou verzia Beth Smith, dcéry Ricka Sancheza. Prvýkrát sa objavila v epizóde „Star Mort Rickturn of the Jerri“ v rámci 4. série. V poslednej – siedmej sérii sme ju však veľmi nevideli a v novej sezóne by mala dostať omnoho viac priestoru.

V poradí druhý trailer, ktorý si môžeš pozrieť na YouTube od štvrtka, opäť potvrdzuje, že nás čaká poriadna jazda naprieč dimenziami – plná chaosu, emócií, absurdného humoru a hlbších myšlienok. Siedma séria sa tešila veľkému úspechu a mnoho ľudí tvrdilo, že práve jej sa podarilo vrátiť seriál späť na vrchol.

Ak si ešte nevidel/a prvý trailer, tu si ho pozrieš:

Druhý trailer ponúka zábery na chaos, ktorý ostal po Citadele, a naznačuje, že Rick a Morty budú čeliť novým a temnejším hrozbám. Očakáva sa, že postavy ako Summer, Jerry či Beth by mohli v novej sérii zohrať výraznejšiu úlohu.

