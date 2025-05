Všetko, čo potrebuješ vedieť pred Met Gala. Aká je tohtoročná téma, hostia a kde to môžeš sledovať?

Najväčšie mená módneho, hudobného aj filmového sveta sa už pripravujú na tohtoročné podujatie Met Gala, ktoré sa začne o polnoci z pondelka na utorok nášho času.

Aká je tohtoročná téma Met Gala?

Tento rok sa po prvýkrát za viac než dve desaťročia bude Met Gala venovať výhradne mužskej móde. Témou je „Superfine: Tailoring Black Style“ – inšpirovaná knihou Monicy L. Miller z roku 2009 „Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling Odyssey of Black Diasporic Identity“ (Otroci módy: Čierny dandizmus a štýlová odysea čiernej diasporickej identity).

Zdroj: Jeff Kravitz / FilmMagic

Každoročná téma Met Gala úzko súvisí s aktuálnou výstavou otvorenou v Anna Wintour Costume Center, ktoré je súčasťou Metropolitného múzea v New Yorku. Tento rok sa dress code nesie v duchu hesla „Tailored for You“, čo odkazuje na obleky a pánsku módu prezentovanú v rámci výstavy.

„Téma tohto roka nie je len aktuálna, ale tiež hovorí o našej bohatej kultúre, ktorú by sme mali neustále oslavovať,“ povedal člen výboru Usher.

Kto bude v organizačnom výbore?

Šéfredaktorka Vogue Anna Wintour, ktorá každoročne dohliada na celý galavečer, si tento rok zvolila za spolupredsedov Pharrella Williamsa, Lewisa Hamiltona, Colmana Dominga, A$AP Rockyho a LeBrona Jamesa.

Oslava talentov z černošskej komunity sa odzrkadľuje aj v širšom organizačnom výbore, kde figurujú športovkyňa Simone Biles, filmový režisér Spike Lee, herečka Ayo Edebiri, hudobné hviezdy Doechii, Usher, Tyla, Janelle Monáe a André 3000, spisovateľka Chimamanda Ngozi Adichie a dramatik Jeremy O. Harris.

Ako bude prebiehať večer?

Tento deň bude mimoriadne rušný najmä pre PR agentov, osobných asistentov a dizajnérov, ktorí budú pripravovať svojich klientov na ikonický výstup po slávnych schodoch Metropolitného múzea.

Zdroj: Taylor Hill / WireImage (Getty Images)

Aj keď verejnosť nemá prístup na samotné podujatie, hostí čaká večera, koktaily, živá hudba a exkluzívna prehliadka novej výstavy Kostýmového inštitútu. Zoznam hostí sa vopred nezverejňuje, no isté je, že sa môžeme tešiť na hviezdy prvej kategórie.

Kto sa na Met Gala dostane?

Na toto prestížne podujatie sa dostane len úzky okruh vyvolených – približne 450 hostí. Väčšinou ide o celebrity, ktoré na podujatie pozývajú módne značky po zakúpení celého stola. Vďaka ich účasti získavajú značky obrovskú publicitu.

Všetky výnosy z akcie smerujú na podporu Kostýmového inštitútu. Je známe, že cena za individuálny lístok sa pohybuje okolo 75 000 dolárov, zatiaľ čo stôl pre desať osôb začína na 350 000 dolároch.

Kde pozerať Met Gala?

Vogue bude streamovať tento event na ich digitálnych platformách a aj na YouTube. Ale aj keď nechceš byť do rána hore, určite keď sa zobudíš, tak sa fotkám, videám a iným digitálnym záznamom z tohto podujatia nevyhneš.