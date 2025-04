V sobotu (19. apríla) sa v Pekingu uskutočnil prvý polmaratón, v ktorom súťažili humanoidné roboty spolu s ľuďmi. Na podujatí v mestskej časti Yizhuang sa zúčastnilo približne 12 000 bežcov a 21 dvojnohých robotov, informoval portál CNN World.

VIDEO: 🇨🇳 🤖 Robots compete with humans in world's first humanoid half-marathon Dozens of humanoid robots joined thousands of their flesh-and-blood counterparts on Beijing's streets in a half-marathon showcasing China's drive to lead the race in the cutting-edge technology pic.twitter.com/ulFUMuVYpC

Najrýchlejším robotom bol Tiangong Ultra, ktorý trať dlhú 21,1 km zvládol za 2 hodiny a 40 minút. Počas behu mu trikrát vymenili batériu a raz spadol. V porovnaní s ľudským víťazom, ktorý dobehol za 1 hodinu a 2 minúty, je to výrazne pomalšie.

Z 21 robotov dokončilo preteky len šesť. Mnohé mali problémy s rovnováhou, prehrievaním a vyžadovali zásahy operátorov. Niektoré dokonca potrebovali opravy pomocou lepiacej pásky.​

Podujatie organizovali pekinské mestské úrady ako technologickú ukážku schopností robotov. Hoci roboty ešte nie sú pripravené na plnohodnotnú konkurenciu s ľuďmi, preukázali pokrok v oblasti robotiky a umelej inteligencie. Tento pretek poukázal na súčasné možnosti a obmedzenia humanoidných robotov a naznačil smer, ktorým sa môže vývoj v tejto oblasti uberať.

Humanoid robots ran alongside humans in a half-marathon in Beijing. The robots navigated the 21.1-kilometer (13.1-mile) course supported by teams of human navigators, operators and engineers, in what event organizers say was a first. Read here: https://t.co/qpVN6y2Szy pic.twitter.com/DcAMLGenJt