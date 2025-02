Informácie priniesla bratislavská organizácia cestovného ruchu Bratislava Tourist Board.

Hlavné mesto Bratislava vlani navštívilo takmer 1,2 milióna turistov. Ich počet oproti roku 2023 narástol o 3,2 %. Bratislava sa tak na 85 % priblížila návštevnosti z rekordného roku 2019. V pondelok o tom informovala bratislavská organizácia cestovného ruchu Bratislava Tourist Board (BTB).



Podľa údajov Štatistického úradu SR väčšina návštevníkov (67 %) pricestovala do Bratislavy zo zahraničia. Počet prenocovaní zahraničných návštevníkov vzrástol o 4,6 %. Najviac turistov vlani prišlo z Česka, Nemecka, Poľska, Rakúska a Veľkej Británie.



„V roku 2024 bol zaznamenaný výraznejší návrat turistov z Čínskej ľudovej republiky s medziročným nárastom 170 %, z USA prišlo o 12 % viac turistov a z Maďarska o 10 %. Výraznejší prepad bol len pri holandských návštevníkoch, -16 %, následkom čoho sa prepadli z 12. na 15. miesto v rámci návštevnosti Bratislavy,“ uviedla BTB.

Najsilnejšími mesiacmi v návštevnosti boli v minulom roku jún, júl a august. Najviac návštevníkov prišlo do Bratislavy v auguste, a to až 116 171. V poslednom štvrťroku 2024 hlavné mesto zaznamenalo viac ako 13-percentný medziročný nárast v počte návštevníkov.

„V novembri prišlo do Bratislavy dokonca o 18 % návštevníkov viac ako v roku 2023. Jesenná a adventná sezóna je pre Bratislavu veľmi dôležitá, keďže v tomto období je zvýšený záujem o cestovanie do 'citybreakových' destinácií za kultúrou, gastronómiou, umením, ale aj vianočnými trhmi,“ uviedla BTB s tým, že je to aj kvartál, v ktorom sa konalo množstvo kongresových podujatí, ktoré prispeli k zvýšeniu návštevnosti.



„Komunikačnou podporou jesenného a zimného obdobia sa snažíme vyvážiť rozdiely medzi sezónami. Zároveň sme radi, že počet prenocovaní zahraničných turistov vzrástol takmer o 5 %. Naším dlhodobým cieľom je totiž prilákať do hlavného mesta viac 'kvalitných' návštevníkov, ktorí v Bratislave prespia viac nocí a využijú viaceré služby,“ uzavrel výkonný riaditeľ BTB Lukáš Pucovský.