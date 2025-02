Doplnky výživy, ktoré majú hype na TikToku: Oplatí sa ti užívať ashwagandhu a kolagén, alebo sú to vyhodené peniaze?

Toto je realita populárnych doplnkov stravy.

Už odmalička nám rodičia hovorili, že treba užívať vitamíny, aby sme boli zdraví. Teraz, keď sme starší (a mierne závislí na sociálnych sieťach), všímame si influencerov, ktorí propagujú „life-changing“ doplnky stravy ako napríklad kolagén, ashwagandha, írsky mach a mnoho iných.

Naozaj fungujú tieto populárne suplementy, alebo ide len o zbytočný hype? Vybrali sme najpopulárnejšie doplnky stravy a prečítali o nich vedecké štúdie, aby sme ťa informovali o ich reálnych účinkoch a správnom užívaní.

Ashwagandha

Keby sme mali hovoriť o tom, ktorý doplnok stravy je na prvom mieste z hľadiska internetovej popularity, bola by to ashwagandha, alias Withania opojná – jedna z najdôležitejších bylín v alternatívnej medicíne. Influenceri tvrdia, že je to „must-have“ produkt na úzkosti, stres a depresie. No nájdeš aj videá, ktoré tvrdia, že ashwagandha „zabíja emócie.“ Ako je to teda?

#StressRelief #health #healthtips ♬ original sound - DoctorSood, M.D. @doctorsood 🌿✨ Ashwagandha✨🌿 Feeling stressed? Need a natural energy boost? 🤯 Enter ashwagandha—the ancient herbal remedy that’s been used for centuries to help manage stress, reduce anxiety, and support immunity. 👏 This powerful adaptogen, aka “Indian ginseng,” is making a serious comeback in wellness routines today—and for good reason! Here’s what you need to know if you’re curious about its benefits. 👇 🌱 Benefits of Ashwagandha: 1️⃣ Reduces Stress & Anxiety: Studies show ashwagandha can help lower cortisol levels, which are often elevated by stress. 2️⃣ Boosts Energy: Known to increase vitality, it’s perfect for those days you need a natural pick-me-up! 3️⃣ Supports Immune Health: Helps the body respond better to external stressors, boosting overall resilience. 💪 4️⃣ Anti-inflammatory Properties: Promotes a balanced, calm state in both body and mind. 💊 How Much Should You Take? For most adults, 500 mg twice a day is a safe starting dose. Always opt for high-quality, tested supplements to get the best results. And if you’re pregnant, breastfeeding, or have thyroid or liver conditions, discuss with a healthcare provider first. 🩺 VC: @Tiffany #Ashwagandha

Podľa výsledkov niekoľkých klinických štúdií, výťažky z ashwagandhy naozaj môžu pomôcť znížiť stres a úzkosť. Výskumy tiež ukázali, že tento doplnok stravy môže zvýšiť fyzickú výkonnosť, spotrebu kyslíka počas cvičenia a svalovú silu v zdravých dospelých jedincoch.

Ashwagandha by sa mala užívať krátkodobo, do 3 mesiacov. Jej dávka sa líši podľa potrieb, avšak odporúča sa užívať 250 – 500 miligramov denne. Nájdeš ju v podobe tabletiek alebo prášku, ktorý si napríklad zamiešaš do čaju alebo ovsenej kaše.

Ashwagandha sa neodporúča užívať tehotným a dojčiacim ženám, ľuďom trpiacim rakovinou prostaty a majúcim autoimunitné ochorenie, poruchu štítnej žľazy či pečene. Taktiež sa tento suplement neodporúča ľuďom, ktorí idú na operáciu a užívajú určité lieky ako benzodiazepíny, antikonvulzíva alebo barbituráty. 📌

Ashwagandha – Gymbeam

Jedna kapsula obsahuje 500 miligramov výťažku ashwagandhy, čo spĺňa odporúčanú dávku.

Kolagén

Naše telo produkuje kolagén prirodzene. S vekom sa jeho množstvo v tele znižuje, čo môže viesť k vráskam, bolesti kĺbov či zníženej pružnosti pokožky. Mnohí influenceri považujú kolagén za „holy grail“ v starostlivosti o pleť. Na internete ho nájdeš vo forme prášku, tabletiek, želatíny a dokonca aj nápojov.

Existuje až 30 typov kolagénu, pričom typy I a III sú ideálne pre pokožku, vlasy a nechty. Jedna štúdia odhalila (testovaná na 1721 ľuďoch), že dlhodobé užívanie hydrolyzovaného kolagénu môže zlepšiť hydratáciu a elasticitu pokožky. Aj rastlinné kolagény sa preukázali ako účinné – ich užívanie priaznivo vplývalo na rast vlasov, hydratáciu a elasticitu pokožky.

Faktory ako fajčenie, slnečné žiarenie, nezdravá strava môžu znížiť produkciu kolagénu v tvojom tele.

Hydrolyzovaný kolagén RunCollg – GymBeam

Hydrolyzovaný kolagén je kombináciou hydrolyzovaných kolagénových peptidov a vitamínu C. Táto kĺbová výživa je ideálna nielen pre športovcov.

Horčík (magnézium)

Horčík tiež zažíva na TikToku hype, napríklad ako ingrediencia v takzvaných „sleepy girl mocktails.“ Užívanie horčíka podľa používateľov sľubuje menej stresu, zníženie úzkosti, podporu svalov, kostí a lepší spánok. Je to pravda?

Štúdie poukázali na to, že vysoké hladiny horčíka v tele ti pomáhajú rýchlejšie zaspať a zabraňujú predčasnému prebudeniu. Okrem iného, priaznivo vplýva aj na kosti a svalstvo počas regenerácie tela. Avšak horčík nie je len jeden, ale má viacero typov. Horčík je tiež skvelým doplnkom stravy na úzkosť a iné poruchy duševného zdravia.

Maximálna odporúčaná denná dávka horčíka pre dospelých je 420 mg pre mužov a 350 mg pre ženy. Záleží aj na faktoroch ako vek či zdravotný stav.

Magnesium Bisglycinate citrón 390g

Toto „magnézko" je vo forme prášku. Obsahuje aj vitamín B6 pre lepšie vstrebávanie a sladidlo.

Írsky mach (seamoss)

Stúpajúcou hviezdou medzi doplnkami stravy sa stal írsky mach, alias „seamoss.“ Nie, nie je to naozaj mach, ale druh červenej morskej riasy, ktorú si obľúbili celebrity ako Kim Kardashian, Hailey Bieber a Cardi B. Riasa je považovaná za superpotravinu a môže sa jesť v surovej a kapsulovej forme alebo ako gél.

Pravda je taká, že nie je ešte dostatok vedeckých štúdií o pozitívnych účinkoch na telo. Niektoré však tvrdia, že írsky mach má vysoký obsah vlákniny, kalcia a jódu, a preto je skvelým doplnkom stravy pre zdravie srdca a funkciu štítnu žľazu.

Írsky morský mach – GymBeam

90 tabletiek extraktu z červenej morskej riasy má vysokú koncentráciu výťažku a sú vhodné pre každého, kto sa chce starať o svoje zdravie.

Vitamín B12

Na TikToku si môžeš všimnúť videá, ako ti „influ-dermatológovia“ hovoria o negatívnych symptómoch ako únava, búšenie srdca či bledá pleť, ktoré spôsobuje nízka hladina vitamínu B12.

Vitamín B12 je vitamín zo skupiny B vitamínov, taktiež známy pod menom kobalamín. Pomáha tvoriť červené krvinky, udržiava zdravé vlasy, nechty, pokožku a je potrebný na rozvoj centrálneho nervového systému.

Inak povedané, „béčko“ je pre tvoju vitalitu kľúčovým vitamínom. Môžeš ho dopĺňať konzumáciou rýb, mäsa, vajíčok a mliečnych výrobkov alebo v podobe kapsúl. Ideálna dávka vitamínu B12 sa líši v závislosti od pohlavia, veku a dôvodov užívania. Odporúčaný denný príjem vitamínu B12 pre ľudí starších ako 14 rokov je 2,4 mikrogramov.

Dr. Max Vitamín B12

V krabičke nájdeš až 100 tabliet, pričom v každej je 500 mikrogramov. Vitamín B12 je vo vode rozpustný vitamín, čo znamená, že ak ho tvoje telo nepotrebuje, prebytok sa jednoducho vylúči močom.