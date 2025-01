Počas zimných mesiacov náš organizmus čelí rôznym výzvam.

S chladnejším počasím sa často mení naša strava a životný štýl. Menej pohybu, ťažšie jedlá a oslabená imunita môžu negatívne ovplyvniť naše trávenie. Našťastie existuje množstvo spôsobov, ako podporiť náš tráviaci systém, a to aj počas zimného obdobia.

Zdroj: Zdravý svet

Prečo je dôležité starať sa o svoje trávenie?

Dobré trávenie je základom celkového zdravia a pohody. Je totiž zodpovedné za spracovanie potravy a získavanie živín, ktoré naše telo potrebuje na fungovanie. Trávenie si môžeme predstaviť ako tím špičkových odborníkov, ktorí neúnavne pracujú na tom, aby naše telo malo dostatok energie, dobrú náladu a silnú obranyschopnosť. Keď tento tím funguje hladko, cítime sa plní sily a vitality.

Vedel si tiež, že naše črevá sú domovom väčšiny imunitného systému? Milióny priateľských baktérií v črevách pracujú na tom, aby nás chránili pred chorobami. Čoraz viac sa hovorí aj o spojení našich čriev a mozgu. Ak je trávenie v poriadku, do mozgu sa dostávajú signály, ktoré podporujú dobrú náladu a pohodu.

Ak sa o svoje trávenie dobre staráme, môžeme tak znížiť riziko mnohých chronických problémov, od srdcovo-cievnych ochorení až po obezitu. Zdravé trávenie je ako štít, ktorý nás chráni pred zdravotnými nástrahami modernej doby.

Trávenie počas zimy

Počas zimy je prirodzené, že naša strava prechádza určitými zmenami. Mnohí z nás siahajú po výdatnejších jedlách, ako je pečené mäso, smotanové omáčky, sladkosti či kalorické pochúťky, ktoré nás zahrejú. Aj keď tieto jedlá prinášajú príjemný pocit pohody, ich trávenie môže byť pre organizmus náročné. V kombinácii s nižším príjmom čerstvého ovocia a zeleniny, a teda aj vlákniny, sa môže zvýšiť riziko tráviacich problémov, ako sú zápcha, nadúvanie či žalúdočná nepohoda.

K tomu všetkému sa pridáva aj obmedzený pohyb – prechádzky v prírode často nahradíme sedením na gauči a častým „maškrtením“ pri televízii. Menej pohybu znamená spomalenie činnosti čriev, čo môže viesť k nepravidelnému vylučovaniu. Navyše, stres spojený s koncom roka, sviatkami a pracovným zhonom dokáže oslabiť našu imunitu aj trávenie. Našťastie, existuje množstvo efektívnych a jednoduchých spôsobov, ako svoje trávenie počas zimy podporiť.

Ako podporiť trávenie v zimnom období?

Probiotiká - Zdravá mikroflóra je základ

Probiotiká sú kľúčovým faktorom pre udržanie rovnováhy črevnej mikroflóry. Tieto prospešné baktérie pomáhajú rozkladať potravu, zlepšujú vstrebávanie živín a zároveň podporujú imunitný systém. Počas zimy, kedy naše trávenie čelí väčšej záťaži, môžu probiotiká zmierniť príznaky nafukovania, zlepšiť tráviaci proces a predchádzať problémom s vylučovaním.

Kde nájdeme probiotiká?

Skvelým zdrojom probiotík je kyslá kapusta. Táto tradičná slovenská pochúťka zároveň obsahuje aj vitamín C, ktorý je dôležitý pre správnu funkciu obranyschopnosti. Probiotiká nájdeme aj v jogurtoch a kefíre, ktoré si môžeš dopriať na raňajky či ako pochúťku napríklad na desiatu. Skvelým zdrojom probiotík je aj kimchi, fermentovaná zelenina, ktorá je nielen chutná, ale aj mimoriadne zdravá.

Ak nemáš dostatok probiotík v strave, môžeš ich doplniť vo forme doplnkov výživy. Pri výbere probiotík však dbaj na to, aby obsahovali široké spektrum baktérií, najmä Lactobacillus a Bifidobacterium.

Vláknina: prirodzený regulátor trávenia

Počas zimných mesiacov konzumujeme menej čerstvého ovocia a zeleniny, čo vedie k nižšiemu príjmu vlákniny. Táto zložka stravy je však kľúčová pre správnu funkciu čriev a pravidelné vyprázdňovanie.

Ako môžeme zvýšiť príjem vlákniny?

Skvelým spôsobom je zaradiť do stravy celozrnné obilniny, ako sú napríklad ovsené vločky, celozrnný chlieb či quinou. Do jedálnička môžeš pridať strukoviny, ako je šošovica, fazuľa či cícer, ktoré sú bohaté na rozpustnú vlákninu. Nezabúdaj však ani na ovocie a zeleninu - ak nemáš k dispozícii čerstvé, dobrou voľbou môžu byť aj mrazené alternatívy.

Kurkumín: zlatý poklad pre trávenie

Kurkumín je aktívna zložka kurkumy a je známy svojimi protizápalovými a antioxidačnými účinkami. Pomáha stimulovať tvorbu žlče, ktorá je nevyhnutná na trávenie tukov. Kurkumín tiež môže pomôcť zmierňovať zápalové procesy v črevách.

Ak by si chcel zaradiť kurkumín do svojho jedálnička, je dôležité vedieť, že bežný kurkumín má nižšiu biologickú dostupnosť. To znamená, že telo ho nevie efektívne vstrebať. Vhodnejšou voľbou môže byť bio kurkumín. Ide o špeciálne upravenú formu, ktorá zabezpečuje lepšie vstrebávanie a tým aj silnejší účinok. Pravidelné užívanie bio kurkumínu môže pomôcť predchádzať tráviacim problémom, zmierňovať pocity ťažkosti a prispieť k lepšej črevnej rovnováhe.

Ako využiť bio kurkumín?

Skús si pripraviť kurkumový čaj s čiernym korením. Zmiešaj štipku bio kurkumy a čierneho korenia (ktoré pomáha zlepšiť vstrebávanie kurkumínu), zalej horúcou vodou, pridaj med a citrón a vychutnaj si šálku zlatého nápoja, ktorý nielen podporí tvoje trávenie, ale aj zahreje a posilní tvoju imunitu.

Teplé nápoje a jedlá

Počas zimy má naše telo prirodzenú tendenciu žiadať si teplé jedlá a nápoje. Tie majú pozitívny vplyv na naše trávenie. Bylinkové čaje, teplé polievky či vývary dokážu stimulovať činnosť žalúdka. Skvelým nápojom pre trávenie je čaj z čerstvého zázvoru, ktorý zmierňuje nadúvanie a podporujúe tráviaci proces. Pri pocitoch ťažkosti môže pomôcť mätový čaj a na podporu činnosti tráviaceho systému si môžete dopriať škoricový čaj.

Tip: Ak zvažuješ rôzne lieky na trávenie, vždy si dobre preštuduj o aký liek ide a poraď sa s lekárom. Trávenie si viete však vylepšiť aj lepšími stravovacími návykmi. Prečítaj si v staršom článku: Aké ingrediencie pridávať do jedla, ak si chcete udržať váhu a ma zdravé trávenie.

Pohyb: dôležitý aj v zime

Aj keď sú dni chladné a von sa nám veľmi nechce, pohyb stále zostáva kľúčový pre zdravé trávenie. Prechádzka na čerstvom vzduchu po jedle, ľahký strečing či joga môžu pomôcť zlepšiť činnosť čriev a zmierniť pocity ťažkosti. Postačí aj pol hodinka pohybu denne, aby ste podporili svoj tráviaci systém a cítili sa lepšie.

Zimné obdobie môže byť výzvou pre naše telo, no správnym prístupom môžeme podporiť svoje trávenie a zlepšiť celkové zdravie. Využi silu probiotík, vlákniny, kurkumy a teplých jedál na harmonizáciu tvojho tráviaceho systému a nezabúdaj ani na vlákninu a pravidelný pohyb. Staraj sa o svoje trávenie, pretože zdravé črevá sú základom nielen dobrej imunity, ale aj spokojnosti a vitality.