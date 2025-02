Slovenky nám povedali o toxických vzťahoch: Mával nepredvídateľné výbuchy hnevu, verila som, že je to moja chyba

Psychológ vysvetlil varovné signály toxického vzťahu. Kedy odísť a ako prekonať rozchod?

„Aj keď pojem ‚toxický vzťah‘ nie je minimálne nateraz vedeckým termínom, v preklade je to jedovatý vzťah. Prenesene znamená jednoducho škodlivý. Čiže romantický vzťah, ktorý ubližuje. Môže ubližovať jednosmerne, čiže je tam jasná nerovnováha moci, kde je jeden človek psychicky zneužívaný či zraňovaný, alebo obojsmerne, kde si obaja ľudia vo vzťahu ubližujú, akurát v iných oblastiach či iným spôsobom. Pripomína to obraz dvoch jedovatých hadov zakusnutých jeden do druhého,“ vysvetľuje psychológ Matej Hrabovský.

O svoju skúsenosť sa s nami podelila Daniela, ktorá uviazla v toxickom vzťahu, od ktorého ju napokon odhovárali kamaráti aj partnerovi rodičia. „Jeho životný štýl bol dosť odlišný od toho môjho, usporiadaného. Študoval aj pracoval, ale kvôli práci bol často medzi ľuďmi, na párty, a sem-tam si, samozrejme, aj niečo dal. Práve to, akí sme boli rozdielni, ma v tej chvíli veľmi bavilo,“ spomína na začiatky.

Držal si odstup, akoby ma vlastne ani nechcel vidieť, len ma využil na sex a potom si ma opäť nevšímal.

Dobrodružné leto plné zábavy a cestovania sa skončilo a dvojica sa vrátila do bežného života, ktorý nepokračoval idylicky. Jej priateľ začal byť agresívny a svoje výbuchy hnevu striedal s manipulatívnym ospravedlňovaním. Daniela však tento red flag ignorovala a vo vzťahu pokračovala.

Baví ťa naša tvorba? Pridaj sa do klubu Refresher+. Aj vďaka tvojej podpore dokážeme prinášať kvalitné články. Okrem množstva benefitov, ktoré na teba čakajú, získaš neobmedzený prístup k prémiovému obsahu.

V tomto článku si prečítaš: Urob si test, ktorý ti pomôže vyhodnotiť zdravie tvojho vzťahu.

Ako rodičia Danielinho frajera reagovali na násilné správanie ich syna.

Prečo mal toxický vzťah na Lilianu pozitívny vplyv.

Ako identifikovať toxický vzťah.

Čo robiť, ak zistíš, že žiješ v toxickom vzťahu.

Prečo nie je dobré ostať s toxickým partnerom v kamarátskom vzťahu.

Ako prekonať náročný rozchod.

Ak máš pochybnosti o zdraví svojho vzťahu, urob si test, ktorý sme pre teba pripravili s pomocou psychológa. Odpovedz na otázky úprimne „ÁNO“ alebo „NIE“ a vyhodnoť svoje výsledky.

„Držal si odstup, akoby ma vlastne ani nechcel vidieť, len ma využil na sex a potom si ma opäť nevšímal. Neustále som hľadala chyby u seba. Mával nepredvídateľné výbuchy hnevu, ponižoval ma, manipuloval. A mne to stále nedochádzalo, pretože… to jednoducho vedel dobre otočiť a ja som úprimne verila, že ja som tá zlá,“ priznáva po rokoch.

Pri identifikovaní toxického vzťahu si podľa odborníka musíme všímať vzorec správania, ktorý negatívne vplýva na psychickú pohodu, emocionálne prežívanie, vzťahy s inými ľuďmi, ale aj zdravie celkovo.

Medzi kľúčové znaky patrí napríklad gaslighting, čiže spochybňovanie partnerovej reality, pamäti či vnímania a obviňovanie z prílišnej citlivosti, čo môže viesť k spochybňovaniu a strate sebavedomia obete.

Napadol ju v rodičovskom dome

„Pri výmene názorov ma na chodbe v dome jeho rodičov napadol. Až keď mi jeho rodičia povedali, nech od neho odídem, že si zaslúžim niekoho, kto si ma bude vážiť, sa mi trochu rozjasnilo,“ opisuje Daniela moment, keď si uvedomila, že niečo nie je v poriadku. Agresívny partner jej spôsobil poškodenie sietnice v oku, následkom čoho pred okom doteraz vidí škvrnu.