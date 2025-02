VIDEO: Opitý mladík vyčíňal na električkovej trati v Bratislave. So stiahnutými nohavicami blokoval dopravu

V noci mohlo neďaleko nábrežia dôjsť k tragickému incidentu. Opití muži pobehovali po električkovej trati a blokovali dopravu.

V bratislavskej mestskej časti Staré Mesto v smere do Karlovej Vsi, neďaleko Promenády PKO, v noci došlo k nebezpečnej situácii, ktorá mohla skončiť tragicky, informuje o tom web Bratislavak.sk.

Skupina opitých mužov si vybrala skutočne nebezpečnú „zábavku.“ Neďaleko známeho podniku Machnáč sa rozhodli pobehovať cez električkovú trať. Situácia vygradovala vo chvíli, keď sa jeden zo skupinky postavil priamo pred prichádzajúcou električkou a stiahol si svoje nohavice.

Video zverejnené na sociálnej sieti zachytáva moment, ako vodič linky číslo 4, smerujúci na Zlaté piesky, musel kvôli podguráženému mužovi okamžite reagovať a náhle spomaliť električku. Našťastie sa pri incidente nikomu nič nestalo a vodičovi sa podarilo vyhnúť nehode. Celú výtržnosť, ktorá mohla dopadnúť katastroficky, zverejnili v skupine Revízori Bratislava na Facebooku. Video z incidentu nájdeš nižšie.

„Ak by sa preukázalo, že opití muži reálne ohrozili životy alebo majetok, mohli by čeliť trestnému činu všeobecného ohrozenia (§ 284 Trestného zákona SR),“ dodáva portál Bratislavak s tým, že ak by náhle brzdenie električky spôsobilo zranenia cestujúcich, hrozil by im aj niekoľkoročný pobyt za mrežami.